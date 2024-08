Alfonso Rueda presidirá el acto del Capítulo debido a la reciente operación del Gran Mestre, Núñez Feijóo

El Capítulo Serenísimo do Albariño celebra este fin de semana sus actos centrales. Hoy, a las 12.30 horas, en el pazo de Fefiñáns, será el hermanamiento con la Orde do Cocido de Lalín y con la Confraría dos Vinhos do Douro (Portugal). Ya mañana, el desfile de las cofradías enogastrómicas sale a las 12.30 horas del Auditorio da Xuventude, hacia Fefiñáns. Participan 46 cofradías de España y Portugal. El acto de investidura de nuevos Cabaleiros y Donas, y de demás distinciones lo presidirá Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia,en sustitución del Gran Mestre del Capítulo, Alberto Núñez Feijóo, recientemente operado por un desprendimiento de retina. Entre los galardonados este año se encuentran Miriam Vázquez, de Rectoral do Umia; el abogado y escritor Luis Sánchez Merlo; o José Ramón Villanueva Piñeiro, socio fundador de Martín Códax.