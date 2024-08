The Rapants conquistó a más de 3.000 personas en Cambados

The Rapants, en estos cinco años de trayectoria, se ha ganado a toda Galicia. Lo demostró ayer en un espectacular concierto en el que interactuó con el público e interpretó casi todas sus canciones.

Antes del grupo de Muros, la Plaza de Fefiñáns vio la actuación de Catuxa Salom. Esta artista gustó mucho y convenció al público para contemplarla hasta el final. Los que fueron entrando, aunque fuese tímidamente, se quedaron hasta que llegó The Rapants.

Solían ser más populares en el norte de la comunidad gallega, lo que se reflejó en el público porque muchos asistentes acudieron a la Festa do Albariño desde la Costa da Morte. No obstante, también se han ganado fans en Ourense, Pontevedra y Arousa, pues se pudo ver entre los espectadores a mucha gente local.

Contra toda adversidad

Fue un concierto divertidísimo tanto para los artistas como para el público, con muchas bromas y risas. Los presentes se sabían todas las canciones, y no pararon de cantar y bailar ni siquiera cuando empezó a llover. Comenzó como una ligera llovizna, pero lo que parecía una nube pasajera se quedó durante la hora y media que estuvieron The Rapants sobre el escenario. Por supuesto, a la gente gallega cuatro gotas de agua no le van a impedir disfrutar. El ambiente estuvo tan caldeado y animado que parte del público pensó en pasar de los chistes a la acción.

Una quincena de espectadores surfearon la masa de asistentes durante el momento de “O Avión”, reviviendo un clásico en los conciertos de The Rapants. Los músicos tuvieron que advertir más de una vez a Vicente, el guardia de seguridad, que tuviese cuidado porque sino la multitud se subiría al escenario.

Al parecer, los jóvenes y los no tan jóvenes acudieron al concierto con gran predisposición a pasárselo bien; y así sucedió. Fue un evento muy pacífico, sin ningún problema a pesar del activo público. Así, comenzaron unas fiestas del Albariño con muy buenas expectativas.

La programación de la Festa do Albariño

Los eventos programados para hoy son principalmente musicales, pero por supuesto también habrá espacio para el vino. Habrá alborada en San Tomé, antes de la Cata Derradeira en el Salón de Actos do Parador de Cambados a las 11.00 horas. Para los amantes del vino, se celebrarán varios turnos del Túnel Profesional do Viño organizado por el Consello Regulador D.O. Rías Baixas. El primero será de 11.00 horas a 14.30 y el segundo de 17.00 a 22.30 horas. A las 18.00, volverá la Nortada Electrónica con tres DJs a la Praza do Con de San Tomé. A partir de las 19.00 horas habrá dos pasacalles con la batukada Olodum do Coio y la charanga Alambique. A las 22.00 tendrán lugar en Fefiñáns los conciertos de Shego y Miranda. A las 23.00, una “discomóvil” llevará a los DJs Paco Vulkano y Keys a la Praza do Concello. Enla Praza de Alfredo Brañas estará DJ Mayfield, a la misma hora.

