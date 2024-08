Estas son las cuatro personas y entidades que recibirán un reconocimiento en la Festa da Ameixa de Carril

Ya ejercieron de pregoneros de la Festa do Viño de Meaño y el domingo 11 de agosto harán los honores en la Festa da Ameixa de Carril. Asimismo, los televisivos Mozos de Arousa también serán protagonistas en el acto protocolario de la Orde da Ameixa, que este año se celebra por separado de la cita gastronómica debido a diferencias entre los organizadores.

Así, el Capítulo será el 18 de agosto en el pazo de A Golpelleira, donde los Mozos de Arousa recibirán la Ameixa de Ouro tal y como se comprometió el propio Villanueva.

En cuanto a la Festa da Ameixa que organiza la cofradía, la degustación comenzará a las 12.00 horas de forma simultánea al pregón de Bruno Vila y los hermanos Santamaría, que contará con el acompañamiento musical de Cristian Silva. A las 15.30 actuará Pablo Balseiro and The Verbenian Orquestra y a las 17.00 Brisas do Ulla realizará un pasacalles.