Estas serán las personas homenajeadas por el Capítulo do Albariño

El Capítulo Serenísimo do Albariño celebra este fin de semana sus actos centrales. Mañana sábado, a las 12.30 horas, en el pazo de Fefiñáns, será el hermanamiento con la Orde do Cocido de Lalín y con la Confraría dos Vinhos do Douro (Portugal).

Ya el domingo, el desfile de las cofradías enogastrómicas sale a las 12.30 horas del Auditorio da Xuventude, hacia Fefiñáns. Participan 46 cofradías de España y Portugal. El acto de investidura de nuevos Cabaleiros y Donas, y de entrega de las demás distinciones lo presidirá Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en sustitución del Gran Mestre del Capítulo, Alberto Núñez Feijóo, recientemente operado por un desprendimiento de retina.

Entre los galardonados este año se encuentran Miriam Vázquez, de Rectoral do Umia; el abogado y escritor Luis Sánchez Merlo; o José Ramón Villanueva Piñeiro, socio fundador de Martín Códax. La primera será investida nueva Dona, y los dos siguientes, Cabaleiros.

El Capítulo impondrá también la capa de Dona a la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y la de Cabaleiro a Luis López, presidente de la Diputación.

En el capítulo de Albariñenses de Honra, los galardonados serán la Confederación de Empresarios de Galicia, y el canal de televisión Rías Baixas. La distinción de los empresarios la recogerá su presidente, Juan Vieites.

Asimismo, el Capítulo entregará ocho Follas de Prata. Las recibirán el periodista gastronómico Josema Azpeitia Salvador; Francisco Bello Bello, de la Asociación Agraria Galega; Hernando Gómez Buceta, que es viticultor de Condes de Albarei; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles Remy; Inés Castro Mougán, de Bodegas Vionta; la periodista y escritora cambadesa Laura Portas Núñez; Antonio Sanz Olmedo, gran Mestre de la Cofradía Ribera del Duero; y Aurora Vidal Cabanillas, “Pitusa”, nieta del poeta Ramón Cabanillas.

Finalmente, el Capítulo tendrá un reconocimiento hacia tres Xóvenes Albariñenses. Se trata de Miguel Alonso Estévez, del Condado do Tea; Susana Gulín Martínez, de Altos do Torona (O Rosal), y Eduardo Vieitez Martínez, de la subzona de O Salnés.

El acto de los Cabaleiros será como es tradicional en el patio de armas del pazo de Fefiñáns, y hay invitaciones gratuitas para asistir al mismo.