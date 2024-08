O Sixto se empapa de alegría

Una de las fiestas estivales por excelencia de Vilagarcía es la de O Sixto. La parroquia de Solobeira inició ayer una serie de actos que se prolongarán hasta el domingo y en los que la diversión y la devoción están más que aseguradas.

San Fins fue el motivo de la primera de las jornadas festivas. Como no podía ser menos la alborada abrió el día con las gaitas de Trasnos de Guillán. A partir de las 13.00 horas tuvo lugar la misa cantada por el Coro Parroquial de Solobeira para ceder el protagonismo vespertino a los más pequeños.

O Sixto se convirtió ayer en un pequeño parque de atracciones. | // PABLO HERNÁNDEZ

No faltó de nada para que el aburrimiento no tuviese lugar. Desde colchonetas hasta hinchables con agua, toro mecánico y hasta fiesta de la espuma... La explanada del Centro Cultural O Sixto se convirtió en un eventual parque de atracciones en el que los niños disfrutaron hasta de las colas formadas para disfrutar de cada actividad. No faltó siquiera el cine cuando ya había caído la tarde. A continuación, una sesión musical a cargo del Dj Avelino puso la guinda a la primera de las cuatro jornadas que han arrancado ayer en O Sixto.

Los honores a la Virxe do Carme culminarán hoy, tras la alborada y la misa cantada, con la primera de las tres verbenas a cargo de las orquestas Fuego y Solara. Además, no faltará el pulpo para alegrar los paladares.

Ya el sábado, la festividad de San Roque tendrá sobre el escenario a Kubo y La Travesía mientras que el domingo será el turno para las orquestas Ardores y La Fórmula. Además, la sesión vermú, amenizada por una charanga, contará además con la cortesía de churrasco gratis hasta fin de existencias. En definitiva, O Sixto es, y durante los próximos días, una alternativa garantizada para el disfrute.

Suscríbete para seguir leyendo