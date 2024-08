Estupor en el Concello de Vilagarcía al denegar la Xunta el taller de empleo de socorrismo

El gobierno de Alberto Varela manifiesta públicamente su “estupor, sorpresa y malestar” con la decisión de la Consellería de Emprego de la Xunta de denegar al Concello de Vilagarcía la subvención para poner en marcha una nueva edición del taller de empleo Labora Xove con las modalidades de socorrismo y jardinería.

Desde Ravella señalan que es la primera vez en muchos años que la Administración autonómica rechaza un proyecto de empleo de Vilagarcía. Pero lo que más les choca a los socialistas es que la Consellería tumbe una especialidad tan demandada en toda Galicia como es la de socorrismo acuático. Fue impartida en Vilagarcía en cinco ediciones diferentes desde el año 2017, permitiendo la formación y titulación de 40 jóvenes (ocho por proyecto).

Para el gobierno vilagarciano “resulta incongruente que un programa que busca fomentar la empleabilidad en un sector especialmente afectado por el paro, como es el de la juventud, deniegue la formación en un ámbito que tanta falta tiene de personal titulado, como cada año lo demuestran los graves problemas que tienen los municipios costeros de toda Galicia para contratar socorristas para la atención de las playas. A mayores, el de Vilagarcía era el único proyecto presentado que proponía la formación en socorrismo acuático. Parece que mientras el gobierno local busca soluciones a este problema, la Xunta le pone palos en las ruedas con la connivencia del PP local”, espetan desde Ravella.

El equipo de Varela considera que la Xunta debería modificar los criterios de valoración para primar las propuestas formativas con mayor demanda y posibilidades de inserción en el mercado laboral, ya que esta es la finalidad del programa de empleo “y no tanto los proyectos presentados por agrupaciones de concello, por ejemplo”. “Además, no se entiende que en vista de la problemática existente en Galicia por la falta de socorristas para las playas no se dé una mayor puntuación a este módulo dentro del criterio de “obras o servicios de interés general y social”.

Así las cosas, no se impartirá el módulo de socorrismo acuático ni tampoco el de jardinería porque ambos estaban incluidos en el Labora Xove 2024 que fue tumbado.