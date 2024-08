El BNG meañés demanda que la escuela infantil mantenga su horario

El BNG meañés presentó por escrito una petición formal en aras a que el regidor Carlos Viéi-tez reconsidere su postura y mantenga abierta la Escuela Infantil Municipal 0-3 Anos hasta las 20.00 horas, tal y como venía funcionando hasta la fecha. Y es que el regidor ya anunciara en su día, y la Escuela Infantil comunicara a las familias a inicios del verano, que a partir del curso 2024-2025 el centro cerrará sus puertas a las 18.00 horas.

Por lo demás, la escuela abrirá, como ahora, a las ocho de la mañana, prestará servicio de comedor mediante la modalidad de fiambrera y estará abierta de forma ininterrumpida hasta las seis de la tarde.

Un doble motivo explica la decisión del regidor. De una parte, la poca demanda registrada en los últimos cursos en esa franja de 18.00 a 20.00 horas. Y, de otra –con más peso–, las dificultades para completar la jornada con el cuadro personal actual, por lo que, de querer mantener horario hasta la 20.00 horas, obligaría al ayuntamiento a la contratación de más profesionales para cumplir con el servicio.

No en vano, una denuncia interpuesta este año en Inspección Educativa por una usuaria del centro evidenció que las ratios no se cumplían, tal y como así se lo reconoció por escrito la Xunta a la demandante: “Se constata que la Escuela Infantil (de Meaño) no está cumpliendo la ratio de personal”. Y, añadido, comunicaba que “se instó a la entidad (concello) a llevar a cabo las actuaciones precisas para subsanar los incumplimientos constatados”.

El problema que arrastra en los últimos años el ayuntamiento es cómo cubrir las bajas de personal.

Desde el BNG se entiende que los servicios sociales han de prestarse a la ciudadanía inde-pendiente de la demanda en determinada franja horaria, y abogan porque sería de interés el satisfa-cer la necesidad de aquellas familias que pueden verse damnificadas por el cierre anticipado y precisan de un horario en consonancia con sus jornadas laborales.

Suscríbete para seguir leyendo