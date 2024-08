Albariño desde Cambados para el mundo

Las peñas son una parte muy importante de la Festa do Albariño, y cada peña tiene su propia historia. Una de las clásicas y más conocidas es Unha Grande Chea, y algunos de sus integrantes siguen acudiendo fielmente al primer día de la fiesta con sus vistosos chalecos rojos.

Las peñas se identifican principalmente por sus camisetas, que en muchos casos lucen diseños y mensajes humorísticos, alusivos al vino. Pero las hay también que se hacen singulares por otros atuendos.

Es el caso del grupo de amigos al que pertenecen el cambadés Alexandre González y el escocés Kenneth McGowann, que ayer tomaban algo junto al monumento de Cabanillas, en pleno centro de A Calzada. Atraían como imanes todas las miradas, gracias a sus coloridas faldas.

McGowann lleva casi dos décadas asistiendo año tras año a la fiesta de Cambados. La conoció gracias a una novia gallega que tuvo a principios de los años 2000. Esa relación no cuajó, pero él ya no dejó de asistir a la Festa do Albariño. Ahora, tiene un grupo de amigos en el que hay gente de Cambados, A Coruña, el País Vasco y hasta Austria. “Siempre que podemos vestimos la falda escocesa toda la fiesta”, explica Alexandre González.

También es llamativa su camiseta negra, un sentido homenaje al mítico actor de artes marciales Bruce Lee. En forma de viñetas, reproducen algunas de sus frases más famosas, y en la parte posterior, en blanco y negro, versionan la popular proclama taoísta de “sé agua, mi amigo” con un divertido “Bebe albariño, my friend”.

Para ellos, lucir una camiseta original durante las fiestas va mucho más allá de la simple estética. Cuando el Concello y Zona Centro todavía organizaban el concurso de camisetas, lograron un segundo premio con un diseño que hoy, años después, seguiría de plena actualidad por las elecciones en Venezuela. Advertían que no se debía vendimiar mientras el fruto no estuviese “maduro”.