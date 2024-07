Los sindicatos cargan contra Samuel Lago por su gestión de las demandas laborales

Los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Cambados emitieron a media tarde de ayer un comunicado conjunto en el que cargan contra el alcalde, Samuel Lago, por su gestión de las demandas laborales. Lago es también el concejal delegado de Personal, y los sindicatos critican también a José Ramón Abal, como edil responsable de Seguridad.

Los sindicatos sostienen que las discrepancias sobre el importe de las horas extras son solo la punta del iceberg en las diferencias que mantienen con el Ayuntamiento, y que de hecho hay demandas que siguen sin resolver pese a que son conocidas por el gobierno municipal desde 2019, como son la negociación de una tabla de complementos de destino o la modificación del convenio.

Los delegados y representantes de CSIF, CC OO, CIG y UGT añaden que la situación está enquistada porque, según ellos, el gobierno municipal no tiene voluntad de atender demanda alguna, y explican que la negativa a realizar horas extras no es una novedad por la proximidad de la Festa do Albariño, sino que los agentes ya dejaron de hacerlas en marzo.

En ese momento, cuatro guardias empezaron un curso obligatorio en A Estrada, lo que obligó a sus compañeros a redoblar esfuerzos y horarios, sin ver contrapartida alguna por parte del Concello, alegan.

Los policías locales defienden su labor, indicando que durante la Festa do Albariño realizan jornadas de hasta 16 horas diarias, turnos de noche de 12 y en algunos casos guardias de casi 20 horas ininterrumpidas. Finalmente, avisan de que rechazan la propuesta de importe de horas extras que presentó Samuel Lago en la mesa de negociación celebrada en vísperas del Apóstol. Consideran que la subida es insuficiente, al seguir por debajo del importe de otros Concellos limítrofes y de las publicadas el 24 de junio por la Administración General del Estado.

