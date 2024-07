El comercio local, contra las cadenas de moda “low cost”

Vilagarcía ve brillar el sol durante las segundas rebajas. Literal y figuradamente. El buen tiempo favorece a las compras veraniegas después de un período tan gris como fue junio y el principio de julio. Los descuentos tuvieron que ser aumentados en la mayoría de tiendas, pero las bandadas de turistas y los habitantes de la zona se han animado a comprar.

La dueña de la tienda de lencería y bikinis María Costureiro ve como los clientes la “acosan” a última hora de la mañana. Explica que en las primeras rebajas mantuvo unos descuentos del veinte o del treinta por ciento, pero ahora los ha subido al cincuenta por cien y espera terminar en un setenta.

Vilagarcía tiene un vivo comercio local, pero también cuenta con tiendas de grandes cadenas. “En mi caso no se nota la competencia. Si no tengo lo que buscan les recomiendo cualquier otra tienda, pero quien sabe lo que quiere viene a tiro fijo”, cuenta María.

Los comercios que ofrecen tallas grandes, como el suyo, son muy demandados, porque para determinadas prendas es muy difícil encontrar las medidas adecuadas. Muchas grandes cadenas tienen un rango limitado, por lo que no cubren ese grupo de clientes. No obstante, María alega que las jóvenes de entre 18 y 25 años se le escapan porque prefieren comprar en marcas de internet.

“El confinamiento fue el final del mundo tal y como lo conocemos”, afirma Luz Durán, creadora de Bendita Locura. Las compras por internet, sobre todo de ropa, se dispararon desde la pandemia del COVID.

Sin embargo, esta veterana vendedora declara que la ropa pasó a “un segundo o tercer plano” para la mayoría. “La gente, desde el fin del confinamiento, prefiere invertir en viajes, experiencias... Antes, a los del norte de España se nos conocía por vestir bien, y ahora la gente se compra un vestido hecho en China de cinco euros para ir a una boda”, comenta.

Durán comenzó a grabar vídeos probándose la ropa de su tienda en el oscuro período del COVID. “Si no estás en las redes, no existes. Yo acumulo 190.000 seguidores, pero a mi tienda no viene nadie y envío cajas de hasta 500 euros por internet”. Durán afirma, apocalíptica, que las compras presenciales terminarán desapareciendo.

Explica también que las grandes marcas “engañan a la gente”, inflando los precios de la ropa para que después parezcan asequibles durante las rebajas. Se aprovechan también de las costumbres cada vez más consumistas de los compradores, que demandan prendas de bajo coste. “El mundo de la moda de mujeres es muy complicado. Hay tres tipos de compradoras: las adictas, las que entran en las batallitas de lo económico y las que compran una vez cada temporada solo lo que les hace falta”, añade Durán.

En cuanto a bolsos y zapatos, las tiendas locales con firmas grandes pueden competir al mismo nivel que las cadenas internacionales. Los estilos, formas y materiales son muy distintos, ya que el objetivo de los diseños de unas y otras no son los mismos. Las chicas más jóvenes buscan bolsos y calzado a la moda como los que pueden encontrar en las más famosas plataformas digitales.

Por otro lado, aquellos comercios que no tienen, por ejemplo, célebres firmas italianas, se ven más afectados por la cantidad de descuentos y promociones que ofrecen las gigantes téxtiles todo el año. Alicia, que lleva la zapatería Yosu, opina que la Ley de Comercio debería regular los períodos de rebajas y, sobre todo, los términos que las camuflan como “Black Friday” o “mid season”.

“Hay que regular y fomentar que no se compren prendas de usar y tirar.”, declara. Especialmente los jóvenes, buscan la ropa más barata, aunque sea de calidad muy pobre, para poder comprar más.

“Las chicas de 15 a 18 años compran zapatos baratos que les acaban destrozando los pies. A partir de los veinte ya les empieza a importar más”, explica.

