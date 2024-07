Veciños de Meaño y el PP consuman su unión operativa en el pleno municipal

El pleno ordinario celebrado en la noche del viernes por la corporación de Meaño sirvió para la toma de posesión de la plaza de edil por parte de María Cruz Vázquez Torres, que se corresponde con la del Partido Popular dejada vacante por Suso Sueiro, quien fuera alcaldable en las pasadas elecciones.

Un Sueiro Méndez que dejó el cargo poco después del retorno de Carlos Viéitez a las filas del PP, tras el indulto político por su otrora expulsión. Se consuma así de facto la fusión anunciada entre Veciños de Meaño y el Partido Popular que, aunque tendrán que seguir rezando con sus siglas durante toda la legislatura, en la práctica se traducirá en un bloque con nueve ediles.

Una fusión que se visibilizaba también en la disposición del arco en el salón de plenos, saltándose el orden decreciente en función de los resultados electorales que funcionaba hasta ahora, y desplazando al edil popular de su posición original, que era la dispuesta entre Jorge Ángel Lubián (MI) y Rosana Domínguez (BNG), a la ubicación ahora entre Ramón Alfonso (último edil del Veciños de Meaño) y Cristina Castro (primera edil de Meaño Independiente).

Tras haber sido número cinco de la lista en las pasadas elecciones, la vacante le llega a María Cruz Vázquez, toda vez que, sumándose a Sueiro, manifestaron también su renuncia los números dos, tres y cuatro, en las personas -por este orden- de David Couso, Iria Castro y Carlos Fandiño.

Tras lo acaecido, María Cruz Vázquez reconocía que “nunca me imaginé poder estar ahí, pero cuando me propusieron por turno, me hizo ilusión el poder estar en la corporación y participar desde ahí en la política municipal”. En lo personal se define como “una persona muy inquieta, que siempre lo he sido, y dispuesta a asumir nuevos retos”. Natural de Dena, afincada en Vilarreis y madre de familia, Vázquez Torres llega avalada por su faceta multidisciplinar, no en vano ha cursado estudios de administración y finanzas, turismo, antropología y fotografía.

Tras haber participado en su primera sesión y ser preguntada por las sensaciones, aseguraba que “me sentí bien acogida por todos, si bien se respiraba esa tensión entre el grupo de gobierno y la oposición, algo con lo que contaba”.

Inyección de tesorería

El pleno sirvió también para aprobar un expediente de modificación de crédito que posibilitó inyectar al presupuesto 13.791,19 euros más, procedente del remanente de tesorería, y que estará destinado a tres fines: de una parte 9.070,32 euros para la mejora de saneamiento e iluminación en el área industrial de A Pedreira.

De otra, 4.210,11 euros para la obra de los nuevos vestuarios del almacén municipal, ya operativos, y que al final, explicaba el regidor, se encareció sobre lo previsto, elevando el coste a cerca de los 158.000 euros.

Y la tercera partida serán 510,76 euros destinados a la mejora de la sonoridad del palco de música de la Praza do Concello que actúa como local de ensayos de la Banda Unión Musical de Meaño, cuya obra responde al cierre perimetral y acondicionamiento que se ejecutaba en 2022, en base a la inversión de 96.624,27 euros, avalados por una garantía de cinco años.

Era el segundo expediente de modificación de crédito del curso en Meaño. El pasado mes de junio se había aprobado ya un primero por el que se inyectara una partida 356.086,09 euros.

