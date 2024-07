La fragata rusa ‘Shtandart’ pedirá refugio humanitario tras ser expulsada de aguas de A Illa

El barco escuela TS Shtandart de origen ruso y bandera de las Islas Cook ha tenido que abandonar su fondeo en las aguas territoriales que rodean al municipio de A Illa. El motivo no es otro que la prohibición que la Unión Europea impuso tras la invasión de Ucrania respecto a que ningún barco de pabellón ruso pueda hacer uso de ningún puerto comunitario.

Procedente de Brest y tras 10 días de navegación, la embarcación museo se ha visto obligada a salir a aguas internacionales a raíz de una protesta realizada por la Asociación Galega de Axuda a Ucraína. La presencia en A Illa se debe a la invitación realizada por miembros de la Asociación Cultural Dorna tras que le fuese negada su escala en A Coruña y su participación en el festival Iacobus Maris Experience 2024 en Vigo.

La presencia de la fragata museo, con base de operaciones en el puerto francés de La Rochelle desde 2009, no fue advertida a Capitanía Marítima por lo que en la madrugada del sábado un helicóptero sobrevoló el TS Shtandart para comunicarles la obligación de dar parte de su presencia en A Illa. Asier Alkorta uno de los 11 tripulantes del barco escuela señaló que “nos estuvieron llamando por radio, mientras nos acercábamos. Pero usaron un identificativo de llamada de otro barco. El capitán se acogió a su derecho de no llamar, por el riesgo de no llegar a puerto. La necesidad de echar el ancla era total”.

La fragata se fue sin poder arreglar sus problemas técnicos y con sus provisiones bajo mínimos. | // A. IRAGO

La urgencia por tomar contacto con el puerto de A Illa pasaba por problemas, como argumenta el capitán Vladimir Martus, “al no tener provisiones de comida y agua, tuvimos que fondear. Además, tenemos un problema técnico con el generador del barco. Se necesitan repuestos”. Incluso el peso del ancla fue otro de los motivos alegados por una tripulación que ayer era de 11 personas, incluyendo a dos adolescentes.

A mediodía de ayer, a la llegada de los responsables portuarios de la Guardia Civil, esas mismas fueron las razones argumentadas por el capitán para poder fondear en las cercanías de A Illa. Tras unas horas de espera, la decisión final de las autoridades fue la de ordenar la retirada del TS Shtandart de las doce millas de aguas territoriales.

Capitán y tripulación asumieron órdenes y, escoltados por embarcaciones de la Guardia Civil, fueron acompañados mar adentro sin haber podido aprovisionarse ni de comida ni de agua, ni tampoco haber podido reparar el generador. En esta situación, la decisión que tomará el capitán a continuación es la de solicitar refugio en puerto debido a causas humanitarias. En su carta especifica que “exijo un refugio, un muelle o un anclaje seguro, hasta el 5 de agosto. Antes de esa fecha no tenemos posibilidad de navegar de manera segura debido a la falta de tripulación y otros problemas técnicos”.

La tripulación de la fragata lleva 20 días sin poder pisar tierra firme. / Cedida

Fue el pasado mes de junio cuando se incluyó también a los barcos históricos en las sanciones contra Rusia. Precisamente, el TS Shtandart es la única nave en esta situación en toda Europa por haber tenido bandera rusa. Esto ha provocado que desde el pasado 7 de julio no hayan podido atracar en ningún puerto, con las consiguientes complicaciones derivadas.

Vladimir Martus también expresó que “mi barco no está bajo sanciones personales, no tiene vínculos con el gobierno ruso. El propietario del barco es ciudadano de la UE, la gestión del barco está a cargo de la empresa registrada en la UE Martus TV GmbH. Hubo acusaciones falsas de que Shtandart está vinculado al gobierno ruso y hemos llevado el caso a los tribunales contra las decisiones basadas en esas acusaciones falsas”.

Una situación que queda a expensas ahora de una resolución humanitaria para poder atender a las once personas que allí navegan.

Alkorta: “Toda la tripulación está contra la guerra”

El barco escuela cuenta con tripulantes de todas las edades. / FDV

Uno de los once tripulantes es el joven catalán de 25 años Asier Alkorta. Reconoce que “es una situación muy injusta. Es un barco escuela en el que la gente viene para aprender a navegar y disfrutar del mar. Se hacen tareas propias de la navegación que se hacía en el siglo XVIII”. Además de esa labor formativa, la fragata también ha participado en filmaciones cinematográficas y en él conviven durante diferentes etapas a lo largo del año ciudadanos de toda Europa.

“Toda la tripulación está contra la guerra”, apunta un Asier Alkorta que comparte experiencias en un grupo que incluye a rusos, finlandeses y franceses entre sus 11 miembros. Estudiante de ingeniería industrial en Barcelona, supo del Shtandart por medio de las redes sociales y no es esta la primera vez que pasa una etapa formativa a bordo. “Defiendo mucho aprender de todo lo que te puede enseñar el mar y aquí he conocido a gente maravillosa”, apunta. Añade además que “es injusto que se nos trate como un yate de millonarios rusos y se nos incluya en una sanción que no merecemos como barco de formación que somos”.

