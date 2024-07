Más de 300 personas se dan cita en Lores con motivo de la Festa dos Muiños

Si el Concello de Meaño dejaba el pasado fin de semana su Festa do Viño, retoma en este su calendario festivo con la Festa do Muiños, que también organiza el Ayuntamiento. La cita congregará hoy domingo a 320 comensales en un almuerzo de confraternidad al aire libre. Lo hará como es tradición en el área recreativa del Muiño do Ferreiro, en Ponte Lores, aunando gastronomía y música, y completando el aforo que se ofrecía.

El menú, que se repite como cada año, es el conformado por empanada, pulpo á feira y carne ao caldeiro, regado todo ello por vinos Rías Baixas, tinto Barrantes, más postres con bizcocho y helado, café y licores. El almuerzo fue adjudicado este año a la firma Carpas Pontevedra a razón de 47,85 euros el plato que, para niño, se reduce a 22 euros. De esa tarifa, cada comensal abona 25 euros.

Lo que falta se complementa con la aportación del Concello de unos a 6.500 euros a la causa, asumiendo esos 20,85 euros restantes que faltan por plato.

Por su parte, la música empezará a sonar a partir de la 12.00 horas, con una recepción amenizada por el grupo de gaitas Os Carballeiras. Luego, durante la comida, el relevo lo tomará el dúo Prisma. Y, para finalizar la velada, a las 18.00 horas el área recreativa acogerá un concierto a cargo de A Banda do Sequío, formación grovense con 14 integrantes -de ellos ocho cantantes y seis músicos-, cuya música se mueve en el estilo ska con ritmos de ranchera, versionando temas italianos, americanos y españoles, amén de algunos temas de sello propio y que alterna con “cantos de taberna” gallegos.

Concierto este abierto a todo el público que quiera acudir a esta área recreativa con pequeña playa fluvial para compartir el momento.

La Festa dos Muiños meañesa responde a una iniciativa del Concello de en 2003, cuando el entonces regidor Jorge Domínguez la promovió para contribuir a poner en valor el área recreativa del Muiño de Ferreiro, reconvertido en tasca tras la adquisición que el Concello hiciera del viejo molino a finales de los años 90.

Sólo la pandemia llevó a parar su celebración de aquel año que, como es tradición se celebra el último domingo del mes de julio.

