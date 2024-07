Vilagarcía urge a Costas que regenere la playa de Vilaxoán, una vieja demanda

El Concello de Vilagarcía instará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (del que depende el departamento de Costas) a llevar a cabo de forma inmediata la regeneración de la playa de O Preguntoiro, una vieja demanda tanto vecinal como política que hasta el momento no ha obtenido una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno central. La petición a Madrid se realizará en base a una moción del PP que fue aprobada en el pleno por unanimidad. Los conservadores aceptaron la enmienda del PSOE para que Portos de Galicia también se haga cargo de distintas deficiencias en su zona de competencia en el pueblo de Vilaxoán.

Aunque los socialistas votaron a favor, matizaron que no será fácil ejecutar esa regeneración debido a las condiciones del arenal, afectado por una importante pérdida de arena en los últimos años.

El encargado de exponer la moción fue Raúl Santamaría, uno de los televisivos Mozos de Arousa. El concejal popular advirtió de “la situación de abandono” en la que se encuentra la playa de O Preguntoiro, con las alcantarillas y el hormigón a la vista y la pasarela de madera en mal estado. En este sentido, el gobierno municipal se comprometió a renovarla, al igual que las duchas, tal y como se refleja en el texto de la moción aprobada.

Santamaría recordó que la última aportación de arena se realizó en el año 2015, “cuando gobernaba en Madrid el Partido Popular de Mariano Rajoy”. “Esta intervención permitió que el arenal mantuviese la bandera azul durante los años siguientes. Pero a partir de 2018 comenzó un deterioro de la playa que ni el gobierno de Varela ni el de Sánchez quisieron frenar a pesar de que desde esta formación llevamos desde ese año advirtiéndoles de que era necesario tomar medidas para evitar que la playa perdiera arena. Y ahora la situación es alarmante”, espetó el concejal conservador, quien mostró varias fotos sobre el declive de la playa desde 2018 hasta la actualidad.

Raúl Santamaría, en primer término hablando con un compañero del grupo municipal del PP. / Iñaki Abella

Lamentó que “en abril el Gobierno central consideró que no es necesario ejecutar actuación alguna en O Preguntoiro, advirtiendo de que la playa no perdía arena de forma natural y que las corrientes no afectaban. ¿Se molestaron al menos en venir a visitarla?”.

La playa de Vilaxoán perdió hace unos años la bandera azul y este verano ni siquiera cuenta con socorristas debido a la baja demanda registrada en la convocatoria de empleo, que solo permitió cubrir el servicio en O Campanario y Compostela.

Varela y Santamaría se reprochan las ausencias en los plenos y la falta de diálogo con los vecinos El del jueves fue uno de los plenos más importantes del año en Vilagarcía, ya que se aprobaba el documento económico sobre el que orbita toda la gestión del Concello: el Presupuesto de 2024. No podía faltar nadie. Las cuentas eran ajustadas y asistieron los 21 concejales que conforman la corporación municipal, algo que no ocurre en otras sesiones, tal y como se encargó de recordar el alcalde, Alberto Varela, que tuvo un pequeño rifirrafe con Raúl Santamaría, al que ordenó que dejase de interrumpir “para un día que viene” en clara alusión a sus ausencias en varios plenos, ya que además de concejal en el grupo municipal del PP también es diputado en el Parlamento gallego y participa en un concurso de televisión junto con los otros dos Mozos de Arousa que le obliga a realizar frecuentes desplazamientos a Madrid. Esta llamada de atención se produjo al principio de la sesión, cuando se estaban debatiendo los Presupuestos. Raúl Santamaría esperó a la moción que le tocaba defender, es decir, la de la regeneración de la playa de O Preguntoiro, para responder al regidor: “Le digo lo mismo a usted. Para lo poco que habla con los vecinos no les mienta”. Debido a la densidad del tema principal de la sesión (las cuentas de 2024), los partidos solo presentaron dos mociones: la del PP sobre O Preguntoiro y la del BNG sobre vivienda. El nuevo pliego del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) previsiblemente se llevará al pleno de agosto.

Suscríbete para seguir leyendo