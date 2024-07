La Danza de las Espadas recorre Carril con orgullo al paso del reconocimiento de miles de visitantes

Carril vivió el día grande de las fiestas de Santiago Apostol. La Danza de las Espadas volvió a convertirse en el eje central de una jornada en la que salieron a flor de piel todos los sentimientos identitarios de los carrilexos. Como cada 25 de julio se apagan todos los fuegos, las riñas y los enfados para disfrutar de aquello que une a todos los vecinos y a los que no lo son.

El habitual cordón humano fue el que marcó el camino de una procesión en la que, como siempre, no faltó de nada. Ante los centenares de visitantes que se reúnen en Carril, la iglesia se convirtió en el lugar de mayor concentración. La salida de la talla del Santo se convirtió en el origen de los ocho bailes que incluye la Farsa. Allí esperaban los 36 bailarines, con las cuerdas y las espadas, para que la participación del cura Eduardo Amado diese la salida a un paso que supone un ritual que se realiza anualmente desde 1665.

Con la Banda de Música de Vilagarcía interpretando el himno de España, ya todo estaba preparado para avanzar entre la multitud. No faltaron los renovados “xigantes e cabezudos” en otro guiño a la tradición más carrilexa posible. Las gaitas de Brisas do Ulla se hicieron sonar a la llegada a la calle Cervantes, escenario del segundo baile dirigido por Gregorio Bouzas con un grupo que demostró que su rejuvenecimiento no es óbice para una más que aplaudida representación.

Uno de los bailes realizados durante el paso. / Noé Parga

Mientras las cuerdas se cruzaban formando caracoles irrumpían las ovaciones. La implicación de los artífices de la Farsa do Carril tenía como recompensa el reconocimiento de los miles de personas que ocupaban todo el recorrido. El paso por la cofradía derivó en el momento de la ofrenda floral a la virgen en muestra de respeto al cordón umbilical entre el mar y la localidad.

Cada una de las paradas para bailar tuvo una duración de entre 5 y 7 minutos. Una de las más largas fue la que tuvo lugar en el centro neurálgico de Carril, la Praza da Liberdade y con la isla de Cortegada como testigo. La coreografía de la estrella volvió a demostrar el buen trabajo realizado en unos ensayos que empezaron el pasado 8 de julio. Fue ahí donde la Farsa se mostró en todo su esplendor antes de iniciar la subida de vuelta a la iglesia.

Todavía restaban más momentos para la emoción. La Danza de las Espadas también muestra a un San Miguel Arcángel simbolizado en el capitán de la ceremonia enfrentado a las tres espadas que, de manera figurada, son los enemigos del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Ese es uno de los episodios en los que el orgullo y la emoción de los carrilexos alcanza su máxima expresión.

Los 36 bailarines simbolizaron en sus fajines los colores de la bandera de España. / Noé Parga

El pasillo formado para el regreso del Santo al interior de la iglesia finalizó con el simbólico lanzamiento de boinas de los 36 participantes en el grupo de baile para dar paso a la parte más pagana de la fiesta. El retorno a la Praza da Liberdade suponía el fin a una ceremonia que volverá a salir a las abarrotadas calles de Carril dentro de un año.

Todo un día muy especial que empezó desde bien temprano con salvas de bombas, pasacalles, charanga y actuación de la Banda de Música de Vilagarcía. Tampoco faltó la misa solemne cantada hasta que, a partir de las 19.30 horas, marcó el inicio de la llegada de un gran número de visitantes que ya luego se quedaron a disfrutar de la hostelería local y disfrutar de una verbena que contó con la orquesta Fuego y la actuación de los pinchadiscos D.Dilley, JJ. Compota, Paco Vulcano, Gavi y Munin.

Suscríbete para seguir leyendo