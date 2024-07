La cartera de la Sareb “adelgaza”: solo le quedan 28 viviendas en O Salnés y Ullán

Un total de 28 viviendas, 1.296 terrenos, 26 garajes y trasteros, 10 obras en curso y siete inmuebles terciarios (locales comerciales). Este es el balance actual de la cartera de activos inmobiliarios de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) en O Salnés y Ullán, unas cifras que han experimentado un acusado descenso en poco tiempo, ya que el año pasado se contabilizaban más de 60 pisos solo en O Salnés.

Y es que el llamado “banco malo” tiene como principal misión liquidar esa cartera, así como la deuda que lleva asociada y que está avalada por el Estado. Cada año vende en toda España unas 10.000 viviendas a personas físicas.

El BNG de Vilagarcía llevó el jueves a pleno una moción que fue aprobada con los votos favorables de PSOE y Esquerda Unida en la que se exige al Gobierno del Estado “la cesión de todos los activos inmobiliarios de uso residencial propiedad de la Sareb al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) existentes en el término municipal de Vilagarcía de Arousa con el fin de incrementar la oferta de alternativas habitacionales públicas”.

Carril y Os Duráns

Se refiere el grupo nacionalista a propiedades en Carril, O Piñeiriño y Os Duráns, si bien según el buscador de la Sareb –se actualiza mensualmente– a día de hoy ya solo quedan en toda la ciudad dos viviendas y cinco solares por vender.

Concello a concello

En cuanto a los concellos del entorno, Cambados es el que más inmuebles residenciales del “banco malo” tiene en el mercado, con once. Le sigue Sanxenxo con diez, Meaño con tres y Pontecesures son dos. Los demás municipios ya no disponen de pisos de la Sareb y Ribadumia es el único que no cuenta con ningún tipo de propiedad, ni viviendas ni de ninguna otra índole.

Llama la atención que Sanxenxo acapara el 78% del suelo que la Sareb tiene en toda la provincia de Pontevedra, con 1.275 parcelas de un total de 1.624. Vilagarcía alberga cinco, Meaño una, O Grove dos, Pontecesures cinco, Valga seis, Vilanova una y A Illa otra.

En relación a las obras en curso, suman diez: una en Sanxenxo, una en Vilanova y ocho en Catoira. Con respecto a los inmuebles terciarios, se distribuyen del siguiente modo: cuatro en Sanxenxo, dos en Cambados y uno en Meaño. Los garajes y trasteros únicamente se encuentran en la localidad meañesa, con 26 propiedades.

Un único informe sectorial pendiente para aprobar el PXOM El PP, en palabras de Juan Andrés Bayón, resta importancia a la expansión de las viviendas de uso turístico en Vilagarcía, pues “suponen un 1,9%” del total. En el pleno, el concejal conservador calificó de “cacería” la regulación de estos pisos que propone el BNG y que está respaldada por el gobierno socialista, de ahí su voto en contra a la moción. Sin embargo con los tres primeros puntos, que son los relacionados con la puesta en marcha de medidas para frenar el incremento de los precios de la vivienda y facilitar el acceso a ella, los populares se mostraron a favor. No sin antes calificar de “indigno” que la revisión del PXOM “esté paralizada”, cuando “permitiría crear bolsas de suelo residencial”. “El del 2000 no prevé alturas en zonas que hoy son plenamente urbanas”, dijo Bayón. El alcalde, Alberto Varela, le pidió “rigor”, pues aseguró que “ya hay bolsas de suelo edificable” con el planeamiento actualmente en vigor. “Con el nuevo no aumentarán tantas porque los planes generales no son muy expansivos” aclaró. En cuanto a la revisión del PXOM, “solo dependemos de un informe sectorial para aprobarlo”.

Encarecimiento del alquiler

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad actual y el alcalde de Vilagarcía está convencido de que la proliferación de pisos turísticos (VUT) “influye en el encarecimiento del alquiler para que la gente viva en nuestra ciudad”; de ahí que los socialistas hayan apoyado la moción del BNG para poner coto a este tipo de viviendas mediante la elaboración de una ordenanza que contemple el abono de una tasa por el funcionamiento y a través de inspecciones cuando se tenga constancia de que se incumplen las condiciones de accesibilidad, habitabilidad, seguridad y demás normativa de aplicación.

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, manifestó en la sesión plenaria que “hay familias que se van a vivir a casa de los padres en verano para alquiler su piso” y advirtió de la economía sumergida de este sector: “Además de esas 466 VUT registradas en Vilagarcía hay otras tantas o más”.

El concejal izquierdista reprochó al ejecutivo municipal que el Presupuesto de 2024 “no contemple ni un euro para vivienda”, una crítica que levantó ampollas en el alcalde: “¿Qué ciudades del tamaño de Vilagarcía o incluso que multiplican por diez nuestro presupuesto promueven vivienda pública? Para eso tendríamos que pedir 40 o 50 millones de euros”, le espetó Alberto Varela.

