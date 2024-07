Renovados cabezudos para abrir el Apóstol

Carril dio ayer el pistoletazo de salida a cinco días seguidos de fiestas entre las de Santiago Apóstol (de miércoles a viernes) y San Fidel (sábado y domingo). Y lo hizo con el desfile de unos renovados gigantes y cabezudos que este año estrenan vestimenta gracias a la colaboración público-privada. Además, la Corte Real cuenta con dos nuevos miembros: Bígara, una obra de Juan Carlos Platis inspirada en Aroa, una niña del pueblo con síndrome de Down, y el cura Manuel Cotelos.

Gigantes y cabezudos desfilaron ayer por las calles de Carril. | // I. ABELLA

Las figuras desfilaron ayer por las calles de Carril en dos pases, uno por la mañana y otro por la tarde. El calor sofocante no impidió que numerosos niños siguiesen a las emblemáticas figuras en su recorrido, donde no faltaron las gaitas de Brisa do Ulla y Malveiras, así como los bailes en los puntos de costumbre. La música de las charangas Noroeste y Mil-9 también amenizó la jornada.

Una de las novedades de la programación es la recuperación de la tradicional regata de vela latina que llevaba muchos años sin celebrarse y ayer por la tarde pudo volver a surcar las aguas carrilexas.

Por la noche la verbena corrió a cargo de La Banda de Ayer y Assia.

El día grande de las fiestas patronales del Apóstol es hoy, cuando se celebra la espectacular y tradicional Danza das Espadas en la que participan 36 personas, la mayoría mujeres. Destaca la incorporación a la Farsa de varios jóvenes.

La procesión saldrá a las 19.30 horas de la iglesia parroquial y contará con la participación de la Farsa, de la Banda de Música de Vilagarcía y también de los gigantes y cabezudos, tan típicos de Carril.

Por la noche actuará en la Praza da Liberdade la orquesta Fuego y después varios DJ. Mañana habrá fiesta infantil desde las 17.00 horas.

