Malestar en Cambados por la falta de pediatras en Primaria durante varios días

Vecinos de Cambados han mostrado su malestar por la falta de pediatras en el centro de salud durante varios días. Esta circunstancia ha obligado a algunas familias a ser atendidas por un médico de cabecera o a desplazarse al servicio de urgencias del Hospital do Salnés. Se vieron afectados vecinos de Cambados, pero también de A Illa, Meaño y Ribadumia, pues hay niños de estos municipios cuyo pediatra de cabecera está en Cambados.

No obstante, desde la gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés se aclara que la falta de profesionales se ha debido a un hecho puntual e imprevisto, y que ya está resuelto desde ayer. El Sergas explica que hay dos pediatras en la Vila do Albariño, y que uno de ellos se encuentra de vacaciones. El otro cogió los dos cupos, pero hace unas jornadas tuvo que pedir un permiso laboral por el ingreso hospitalario de un familiar. Se cubrió la baja con un pediatra de otro centro, pero hubo algunos días que no fue posible encontrar este profesional.