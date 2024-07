Los tintos piden paso en la Festa do Viño

La XXIII Festa do Viño de Meaño vive hoy la tercera y última jornada de exaltación de los caldos Rías Baixas. Bajo la carpa aún pueden degustarse una treintena de vinos de 21 bodegas, con el albariño como protagonista. Pero cada vez más, el tinto se muestra como alternativa emergente, lo que se percibe también en este evento.

A esta edición concurren, añadiendo un tinto de la DO, siete de las 21 bodegas: Anadigna, Fulcro, Albamar, Avó Roxo, Attis, Forxas do Salnés y Terras do Sur (otras dos, Terras de Mareas y Paco & Lola, que sí elaboran tinto, pero del que carecen este año en feria).

La novedad, Terras do Sur, que, proveniente de Crecente, comercializaba un brencellao, una uva apenas conocida que está siendo recuperada por este sello familiar que embotella 2.000 litros de este tinto. En la fiesta meañesa el precio por botella oscila entre los 10 y los 43 euros del “Blanco Granito” de Torre Penelas (Portas).

La fiesta meañesa. En primer término, el alcalde. | // NOÉ PARGA

También, la posibilidad de degustar tres espumosos Rías Baixas, que son los meañeses “Feitizo de Noite” (bodegas Pablo Padín), y “Serylau” de Avó Roxo, al que se añade un tercero del exterior, perteneciente a la fima Terras de Lantaño. Opción además para degustar los caldos por copa, a un precio de 2,5 euros, 3,50, 4 euros o los 9 euros que cuesta una copa del “Blanco Granito”.

La lluvia redujo ayer la afluencia de público en las horas centrales del día, lo que se evidenciaba más en el espacio de gastronomía, con 40 mesas al aire libre bajo la arboleda. La carpa cerraba para tomarse un descanso al filo de las 16.00 horas, para reabrir a las 19.30. Era entonces cuando la música iba a tomar protagonismo para amenizar la fiesta.

Roi Casal

El programa anunciaba a la charanga Furruxa, junto al concierto del catoirense Roi Casal, que llegaba financiado por la Xunta. Si la lluvia lo permitía, al filo de la medianoche iba a tomar el relevo musical la orquesta Charleston Bing Band, financiada por la Diputación de Pontevedra. Hoy la fiesta tiene como centro la parte institucional al mediodía.

Se abrirá con el desfile de autoridades, acompañado por los sones de la Banda Unión Musical de Meaño, que a las 12.00 horas recorrerá al paso los 150 metros entre el Pazo de Lis y el Campo de Feira, con carpa en la Praza do Concello. Una comitiva en la que el que, con el regidor Carlos Viéitez al frente, desfilarán los integrantes de la meañesa Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés, acompañado por delegados de una docena de cofradías más.

Entre ellas la Thoro de Cibure, cofradía del País Vasco Francés con la que se hermana la meañesa y de la que Marine Christine Haramboure será investida como “dama de honor” de Corazón del Salnés.

Otros cofrades que desfilarán ataviados con su traje de rigor serán los de Chipirón de Bidart, Anchoa del Cantábrico, Nécora de Noja, Bonito del Norte de Colindres, Desarme de Oviedo, Gato Negro de Barcelos, Gastronómico del concello de Ovar, Serenísimo Alvariño, Rías Baixas, Centolo Larpeiro y la Orden de los Corsarios Vascos.

Luego, bajo la carpa y sobre el escenario, tocará el pregón a cargo del periodista Manuel Villanueva de Castro y se procederá al nombramiento de nuevos cofrades de Corazón do Salnés, con el alcalde Carlos Viéitez, cofrade mayor, al frente del protocolo.