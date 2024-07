"Snacks de movemento" para mellorar o rendemento académico dos alumnos con TDAH

O TDAH é un dos trastornos do neurodesenvolvemento máis prevalentes na poboación infantil e xuvenil. En España, a prevalencia sitúase entre o 5 e o 7% dos nenos/as e adolescentes, segundo datos recollidos polo Sistema Nacional de Saúde. Nesta situación, é o sistema educativo un dos máis expostos á necesidade de adaptarse a un novo escenario no que as necesidades de persoas diagnosticadas con déficit de atención e hiperactividade non se vexan maioritariamente resignadas ao fracaso escolar.

A implicación do profesorado á hora de formarse adecuadamente está incluso por enriba en importancia aos foros que foron xurdindo nos últimos anos para iso. Un exemplo dese compromiso pola vocación docente é o que encarna Nuria Santiago, profesora no IES Monte da Vila de O Grove, e que sabe a ciencia certa que o TDAH require dunha sensibilidade e un coñecemento da súa casuística para poder atopar o mellor rendemento escolar, ao cabo, o que debería ser a pedra angular de calquera proxecto curricular.

Despois de dous anos como directora do instituto grovense, a profesora de A Illa atopou o tempo necesario para satisfacer a súa inquedanza por desenvolver a súa efectividade na mellora da calidade de vida dos diagnosticados que a rodean dentro e fóra da aula. Por iso non dubidou cando a Fundación María José Jove e o Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (Ingada) levaron a cabo en Pontevedra un curso de formación de profesorado en relación co alumnado con TDAH.

Recibindo o premio outorgado pola Fundación María José Jove. / FDV

“Tiña a necesidade de formarme e non o dubidei”, explica a profesora da Illa. Tampouco dubidou nin un instante cando se propuxo aos asistentes ao curso a realización dun proxecto final no que plasmar unha idea para avanzar na docencia a persoas con esta problemática. Nuria Santiago tíñao moi claro: “Vin iso como unha oportunidade e presenteime”. Unha motivación que contou ademais co estímulo de poder conseguir a X Beca Ingada-Fundación María José Jove ao mellor proxecto presentado co premio de 3.000 euros para que o gañador poida implantar o seu proxecto no centro educativo ao que pertence.

Recoñece a profesora arousá que “motivoume moitísimo, pero non sabía por onde empezar. Pensei en facelo con alumnos de 1º de ESO, pero comentáronme que en FP Básica había moitos máis casos. A partir de iso, foi todo facilísimo”. A Educación Física converteuse na base de operacións para desenvolver todo un plan que poñer en práctica para conseguir o primeiro gran obxectivo. Este non era outro que rematar co rexeitamento dos diagnosticados ao ámbito educativo, o que suporía minimizar as condutas disruptivas, o aburrimento ou o absentismo.

Quendas de 10 minutos de actividade

Toda esa vontade en aras dun mellor clima nas aulas para as persoas con TDAH levou por nome “Snacks de movemento”. Como a propia profesora explica, “ocorreuseme meter 2 horas de educación física. Os currículos limitábanme e tiven que darlle unha volta. Entón, ocorréuseme meter 20 minutos básicos de movemento distanciados dos recreos en 2 quendas de 10 minutos, a modo de snacks”.

Transformar en motivación todo aquilo que non o era como consecuencia da falta de atención tivo outro elemento clave. A profesora tiña claro no seu proxecto que “había que unir varios factores. Por iso estrutureino de maneira que todo sexa traballo de equipo. Fixar un obxectivo común e elaborar unha folla de rexistro que controla o profesor para saber se se alcanza a tarefa, por exemplo, a de facer 500 flexións a final de semana neses snacks. Os equipos que o consigan teñen como premio vales na cafetería do centro para almorzos saudables”.

Máis alá dos avances que se conseguirán en materia de cambio na súa composición corporal con exercicios de forza ou da melloría na relación entre os propios alumnos e co profesorado, Nuria Santiago ten moi claro que “o obxectivo máis grande é que estean máis centrados. Son pequenas recompensas para que melloren as notas, baixen as súas condutas de rexeitamento e que se reduza o absentismo”.

Nuria Santiago ten unha altísima implicación na atención a persoas con déficit de atención. / Iñaki Abella

O desenvolvemento destes “snacks de movemento” implica investir en material deportivo e atopar un espazo acorde para instalar ese pequeno laboratorio onde medir os avances positivos no desenvolvemento do proxecto. A aula de informática do IES Monte da Vila reúne as condicións necesarias para que, a partir do próximo curso, os alumnos con TDAH sintan que “contan cun espazo dentro do centro educativo para eles. Faraos sentir que importan e que van ser axudados. Iso fará que se motiven para titularse e seguir adiante e que melloren a nivel da súa sintomatoloxía”.

Esta iniciativa liderada pola profesora de A Illa no IES Monte da Vila suporá a primeira vez que se intenta abordar a problemática do TDAH desde o punto de vista da actividade física. Algo no que Nuria Santiago só ve aspectos positivos: “Haberá unhas escalas de valoración e será moi fácil ver os resultados. Ademais do subxectivo, poderanse baremar as sensacións obxectivas como son as notas, a cantidade de veces que faltan a clase ou os partes disciplinares. Todo é moi medible”.

O obxectivo é a mellora da atención a través do exercicio

Despois de que ela mesma se sorprendese cando hai pouco máis dun mes o seu proxecto foi recoñecido como o gañador na gala da X Beca Ingada financiada pola Fundación María José Jove, Nuria Santiago atópase agora inmersa na compra do material necesario para instalar o pequeno ximnasio do seu proxecto investindo os 3.000 euros recibidos.

Na gala de A Coruña o pasado mes de xuño. / FDV

O espazo no que se instalará o pequeno ximnasio dividirase ademais en recunchos independentes de actividade. Haberá espazos para a aprendizaxe, o coñecemento, de mantemento ou, incluso, o dos 10.000 pasos. Neste último, haberá tres cintas andadoras e mesas elevadas para que, como explica a profesora, “poidan facer cousas ao mesmo tempo que camiñan. Se o profesor o considera e o alumno quere, poden facelo”. Ademais, esta iniciativa levarase a cabo no primeiro trimestre do ano. A idea será logo parar durante un tempo para establecer unha comparativa entre os resultados obtidos durante a aplicación dos “snacks de movemento” fronte á ausencia do mesmo en todos os alumnos de FP Básica, diagnosticados ou non.

Deste xeito, o IES Monte da Vila do Grove converterase en centro de referencia para a mellora da afectividade e relacións sociais do alumnado con TDAH, aspectos fundamentais para o desenvolvemento de calquera persoa. Un proxecto onde a actividade física cobra relevancia como medio para mellorar a atención e a conduta.

