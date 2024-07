A Illa: devoción contra viento y marea

Que los vecinos de A Illa son unos firmes devotos de la Virxe do Carme no es ninguna novedad. Pero ayer quedó de sobra demostrado. El día amaneció desapacible con lluvia y viento que animaba a quedarse en casa pero los isleños no se amedrentaron y salieron un año más en masa a la calle para venerar a la patrona de los marineros con la espectacular procesión que recorre el municipio tanto por tierra y como por mar. Tanto es así que algunos veteranos de la celebración afirman que esta ha sido una de las ediciones más multitudinarias de los últimos años, con grandes aglomeraciones en la descarga de la imagen. Sin duda un pueblo que vive por y para el mar.

La primera mojadura llegó pronto, ya a primera hora, cuando los marineros y la banda de música desfilaban desde la cofradía de pescadores hasta la iglesia. El cura dio su bendición sin miramientos para que saliera la imagen, por lo que cincuenta mujeres y cuarenta hombres vestidos de blanco impoluto subieron a la virgen a hombros para llevarla en procesión hasta la lonja, donde se celebra la tradicional misa. El patrón del pósito, Juan José Rial Millán, agradece la implicación de todas las personas que portaron a la patrona.

Este año fue homenajeada con una canción nueva: “Los amigos así”. También fue la primera vez que le leyeron un poema, autoría de una vecina del municipio, lo que supuso uno de los momentos más emotivos.

Después del oficio religioso en la lonja de O Xufre, la multitudinaria comitiva se dirigió al muelle para dar comienzo la procesión marítima, en la que participaron entre 200 y 250 embarcaciones de distintos tamaños. El mar estaba picado y hacía viento, pero los incondicionales de la Reina de los Mares no defraudaron y la acompañaron ría adentro.

A bordo del “Choyada”, la Virxe do Carme navegó hasta un punto intermedio entre Punta Cabalo y Cabío. Desde ahí regresó hacia A Illa, pero a un muelle distinto al de salida como es costumbre, finalizando así la travesía en O Campo. La celebración continuó durante todo el día, poniendo así el broche a cuatro días de fiestas.

Procesión terrestre en Carril

Además de en A Illa, la Virxe do Carme también salió ayer en procesión en Carril (Vilagarcía), si bien lo hizo solamente por tierra. La comitiva aprovechó un escampo para salir y realizar la ofrenda floral en el muelle carrilexo.

En Carril hubo procesión terrestre. / Cedida

Hoy la Reina de los Mares desfila en Cambados y Vilaxoán La Virxe do Carme ya procesionó en O Grove, A Illa y Carril, y hoy lo hará en Cambados y en Vilaxoán. La localidad vilaxoanesa empezó ayer las fiestas que culminará mañana con el tradicional Vilaxoán Canta a las 20.30 en la plaza Rafael Pazos. Pero antes tendrá lugar la procesión que hoy recorrerá desde las 20.00 horas las calles del pueblo y después continuará por mar. La verbena a cargo de las orquestas Saudade y América S.L. pondrán el broche a la jornada. Cambados también está en fiestas e igualmente hoy celebrará el día grande del Carme. A las 11.00 horas tendrá lugar la misa cantada en la iglesia de Fefiñáns y a continuación se trasladarán las imágenes a la cofradía. Será por la tarde, a las 18.30, cuando desfilen hasta el puerto de Tragove acompañadas de la Banda de Música de Castrelo, de los Danzantes de Cobas y de Os Carballeiras para la celebración de la misa al aire libre, a las 19.00. Acto seguido saldrá la procesión marítima.

