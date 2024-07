Los campings son el alojamiento favorito de aquellos a los que no les gustan los horarios marcados y que buscan cercanía con la naturaleza. San Vicente de O Grove es una zona ideal para estos lugares porque a un lado está el monte y al otro, la playa.

Haciendo ejercicio al aire libre junto a la caravana. / IÑAKI ABELLA

El ambiente es mayoritariamente familiar, y un alto porcentaje de los grupos que prueban un camping de San Vicente acaban repitiendo. Algunas personas incluso sufren un “contagio de camping”, ya que se apuntan a reservar una parcela convencidos por sus amigos o familiares.

Nieves y Ana, otro verano más en el camping Miami Playa. / MARTA ABAL

En la cafetería del Miami Playa se puede charlar con Nieves y Ana, dos ourensanas que acuden cada verano. Para ellas, lo mejor es la naturaleza, sociabilizar y tener libertad. Se conocieron por ser vecinas de camping –Ana está en el Miami Playa y Nieves en O Espiño, justo al lado– y se hicieron amigas. “Aquí somos como una familia”, aseguran.

A su lado, en el suelo, está el perro de Nieves. Señala que una ventaja frente a alojarse en un hotel es que permiten perros. Además, al otro lado de la carretera está la única playa para mascotas de San Vicente do Mar.

Libertad y desconexión

Comienza la temporada alta en los campings grovenses / Marta Abal

Nieves y Ana destacan la tranquilidad del ambiente en el camping. “Miras para arriba y están los árboles, a tu lado están tus vecinos de parcela, sin ningún muro. Todos nos llevamos bien”, explican. Sienten que en este tipo de lugar pueden desconectar “No hay móviles, no hay coches, no hay trabajo... Es una maravilla”. Nieves trabaja durante horas en un hospital y declara que, en la ciudad, siente presión por arreglarse y vestirse bien. “Aquí no me maquillo, ando en chancletas, en vaqueros...”, cuenta. “Y andas en pijama también”, añade Ana entre risas.

Comienza la temporada alta en los campings grovenses / Iñaki Abella

Nieves llegó el viernes 12, pero su hijo, de 18 años, entró en el camping el día anterior. “Él todavía está durmiendo porque fue a las fiestas de O Grove”, explica. Como viajan a San Vicente en caravana, compran lo que necesitan en un supermercado y pueden preparar sus desayunos y comidas cuando quieran. Les gusta no tener unos horarios establecidos para comer, como pasa en los hoteles. Aunque también destacan los platos caseros de los campings.

Si quieren fiesta, tampoco necesitan coger el coche, porque en el Miami Playa hay DJs y cantantes cada fin de semana. Todo contribuye al ambiente familiar que caracteriza a los campings de O Grove.

En O Espiño se encuentran Ximena Cheda y Salva García con sus dos hijas. Viajaron a O Grove desde Lugo y las niñas ya tienen una pandilla de amigos en el camping. Descansando a la sombra,en otra parcela, están César, su mujer y su perro, de Asturias. Cuentan que, aunque en muchos hoteles hoy en día sí que permiten estas mascotas, la sensación en el camping es totalmente distinta a la de estar en una habitación. Es un ambiente mucho más abierto y la pareja ya está acostumbrada a ello: se han alojado en campings durante 30 años. Esta es su cuarta vez en O Espiño, pero anteriormente habían visitado el Século XXI, también en San Vicente.

Pese al buen ambiente, este verano algunos clientes se han quejado del estado de las calles y las playas.

San Vicente, descuidado

El gerente del Miami Playa, Miguel Ángel Dios Abilleira (58 años), insiste en que el pueblo de O Grove se encuentra en un estado que no se ajusta con su reputación de destino turístico paradisíaco.

Señala que las farolas de San Vicente están rotas, que las playas no cuentan con vigilantes suficientes y que están todas las aceras llenas de hierba muy alta. De vez en cuando acude un equipo de limpieza para arrancar los matojos de los arcenes, pero la mayor parte de San Vicente sigue descuidada. “Todos los clientes y yo estamos asombrados. No sabemos el por qué del abandono”, añade Abilleira.

Este camping fue el que solicitó al Concello de O Grove que se habilitase la playa para perros enfrente de sus instalaciones. “Nosotros también tenemos muchos animales, nos gustan; y a la gente le encanta venir con los perros”, explica el gerente. Otros lugares cobran más por llevar animales, pero el Miami Playa no.

Recientemente, ha abierto otro complejo de cabañas en San Vicente que desde fuera puede parecer un camping. Es un recinto amplísimo que asegura la sostenibilidad de sus instalaciones, ya que usan materiales ecoamigables y tienen placas solares. Se encuentra a 5 minutos andando de la playa de Area da Cruz, pero también tiene piscina.

Es Top Balea, un lugar novedoso en O Grove, ya que combina el vivir en una cabaña tipo bungaló con los servicios de un hotel de 5 estrellas. Cada parcela tiene su propio patio con terraza, y además ofrece un restaurante, aparcamiento gratuito con puntos de carga para coches, guardería, pista de pádel, jardines y una zona común con juegos.

“Hay gente que lleva viniendo 40 años”

Durante las primera mitad de julio, no hubo mucha afluencia por el mal tiempo, pero en la última semana llegaron los clientes habituales y más. La previsión para agosto es muy buena, si el tiempo acompaña. El camping mantendrá su ambiente familiar ya que está lleno de niños. El recinto es muy amplio y las parcelas tienen espacio suficiente para parejas,familias y perros. Las caravanas pueden escapar del sol porque hay árboles dando sombra en cada plaza. Aquí solo se alquilan las parcelas para las caravanas, pero hay baños comunes. En la cafetería, muy fresca, donde se ofrecen desayunos. Este recinto, el primero de O Grove, comenzó su actividad hace 48 años.

“Tenemos una repetición del 70%”

Este camping está un poco más al norte en O Grove, al lado de las playas de As Pipas y del acuario. Como indica uno de los gerentes, Manuel Ochoa (55 años), el 80% de sus visitantes son familias. Su temporada más intensa transcurre entre el 15 de julio y el 25 de agosto, y acogen a turistas de toda Galicia, y de “nuestra quinta provincia”, Portugal. El camping Moreiras forma parte de la iniciativa europea Camping Card. Fue iniciada por visitantes habituales originarios de los Países Bajos y Alemania, que hacen publicidad sobre estos alojamientos a cambio de descuentos.

“Los niños vienen todos juntos a reservar la mesa para la cena”

Este camping, que comenzó su actividad en 1983, es de los más antiguos de O Grove. Tiene servicio de glamping, con un jacuzzi incluido; lavadoras y secadoras y parrillas al aire libre. Los niños tienen libertad para jugar y enseguida forman pandillas para ir juntos a la playa. La mayoría de visitantes que se alojan en el camping Miami Playa son gallegos o de las comunidades más cercanas, como Castilla-León o Asturias. Aún así, en agosto también acuden muchos turistas de Madrid. El turismo internacional es poco habitual y solo lo recibe en la temporada baja, en junio y septiembre.

