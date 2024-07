Vilagarcía ya baila al son del Atlantic Fest

La playa de A Concha fue ayer un hervidero de visitantes. Y es que, al margen de las altas temperaturas, el primer día del Atlantic Fest supuso una catarsis de movimiento alrededor del recinto acotado para la cita musical más esperada de los últimos 365 días en Vilagarcía.

El primer paso obligado para todos los festivaleros no era otro que adquirir la pulsera identificativa. La misma en la que se puede añadir crédito para consumir dentro del recinto. Esa era, precisamente, la segunda cola a sortear, todas ellas ágiles y cortas, para poder disfrutar en plenitud del evento.

El ambiente fue en aumento con el paso de las horas en el recinto de A Concha. | // NOÉ PARGA

La música en directo comenzó con Gazella. La banda valenciana zambulló a los presentes en los ritmos de su primer y único trabajo hasta la fecha. La transición de la fiesta hacia la actuación de Rocío Saiz corrió a cargo de Grande Osso. La dupla formada por los lucenses Iago Peláez y Dani Rego contó con hasta cuatro ventanas en la programación para hacer sonar todo tipo de música y que la fiesta no decayese en los espacios entre los directos.

Con toda la primera jornada centrada en un único escenario, la fuerza de Rocío Saiz pronto logró la conexión necesaria con su música de mensajes directos, hedonista y ritmo desbordante. No le anduvo a la zaga Alcalá Norte, la emergente banda con nombre de centro comercial. Su fuerza no pasó desapercibida para nadie e hizo bailar a casi todos con todo su arsenal lírico y canciones que empiezan a ser algo más que escuchadas por el público joven y el que ya no lo es tanto.

Rocío Saiz encima de un contenedor entre el público. / Noé Parga

El sonido guitarrero de The Parrots mantuvo viva la energía sobre las tablas del Vibra Mahou para completar más de una hora de concierto previo al último pase con la cuarta y última sesión de Grande Osso entremedias.

Fue Carlos Ares el encargado de poner el punto y final a la primera jornada del Atlantic Fest. El coruñés plasmó sus raíces gallegas, el amor por lo rural y la simplicidad en la creación. Canciones como ‘Amigo’, ‘Terrícola’, ‘Aquí Todavía’ y ‘Rocíos’ mostraron la esencia de su sonido orgánico y vanguardista al mismo tiempo.

Donde tampoco faltó actividad fue en la zona gastro con comida y bebida para todos los gustos durante las más de cinco horas que comprendió la jornada inaugural del Atlantic Fest. Hoy el segundo asalto será el más cargado de actuaciones. Para dar cabida a todo el programa, la música empezará a sonar en horario vermú con Florent y yo a partir de las 13.30 horas.

En total, serán una decena de bandas y artistas los que pasarán a lo largo del día por los dos escenarios instalados en A Concha. Nombres como Silvia Pérez Cruz (14.30 horas), Derby Motoreta´s Burrito Kachimba (17.00) o Depedro (23.15) son solo algunos de los reclamos para el día de hoy.

Suscríbete para seguir leyendo