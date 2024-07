Meaño muestra la excelencia de veintiún vinos de la Denominación Rías Baixas

Veintiuna bodegas de la D.O. se dan cita en Meaño: Anadigna, Vionta, Torre Penelas, Terras Lantaño, Lagar de Pintos, Veiga Naum, Pablo Padín, Zárate, Fulcro, Luis García, Paco&Lola, Forjas do Salnés, O Ferrollo, Terra de Mareas, O Parral, Cabaleiro do Val, Attis, Terras do Sur, Rozas, Abó Roxo y Albamar.

Durante este fin de semana los Rías Baixas -con el albariño como rey, si bien también con representación de algunos tintos- podrán degustarse a partir de 2,50 euros la copa y 12 euros la botella. Los precios no son uniformes, sino que cada firma fija los suyos, en función del vino demandado. Eso sí, el visitante podrá hacerse en un estand a la entrada con una copa de cristal, depositando para ello una fianza de 2,50 euros, que se reintegrarán una vez que sea devuelta.

Por lo demás, en la carpa anexa entraban en ebullición los fogones de cocina tras el brindis, ofreciendo en lo gastronómico pulpo á feira, tortilla, calamares, churrasco, croquetas, pimientos de Padrón o pollo a la brasa, que será lo que podrá degustarse a lo largo de todo el fin de semana. Bajo el arbolado, la zona gastronómica está equipada por 40 mesas con bancos, con capacidad para atender a 320 comensales al unísono, lo que garantiza la posibilidad de degustar vino y gastronomía sentados.

Una de las participantes en la fiesta del vino meañés. / Noé Parga

Añadido, y esta es la novedad de este año, se contempla una zona “chill out” dispuesta en una carpa exterior adosada a la principal por poniente, y con capacidad para albergar un ambiente relajado a 32 personas a un tiempo. Los que prefieran el contacto directo con los bodegueros podrán recurrir al interior de la carpa grande de cerca de 400 metros cuadrados. A la entrada, luce de noche la botella luminosa que, de concebirse para las navidades de 2021 parece haber venido para quedarse, y cuya base se pintó para la ocasión con el objeto de mitigar el óxido que había comenzado a asomar tras el invierno..

Ayer, tras el acto inaugural y en la carretera que baja hace la rúa Desiderio Dovalo y Dena, -cortada al tráfico todo este fin de semana para albergar las verbenas-, tomaba su protagonismo la música que animará durante la feria a los asistentes.

