Cambados inaugura la Festa da Vieira con lleno en la carpa del Paseo da Calzada

La carpa del Paseo da Calzada bajo la que se celebra la vigésima edición de la Festa da Vieira de Cambados abrió ayer a las 12 del mediodía. Poco después, decenas de personas ocupaban ya la mayoría de las sillas y mesas dispuestas por la Cofradía de pescadores y el Concello para degustar el bivalvo. Así arrancó una de las citas gastronómicas más emblemáticas del verano de O Salnés, reconocida como de Interese Turístico Galego.

La fiesta se inauguró a mediodía, con la presencia del patrón mayor, Alejandro Pérez, el alcalde, Samuel Lago y la jefa territorial de la Consellería do Mar, la vilagarciana Elena Suárez. Todos ellos brindaron con vino albariño por el éxito de una fiesta creada hace dos décadas por el pósito para divulgar las excelencias del producto más singular del puerto de Cambados, la vieira.

La fiesta arrancó ayer y se prolongará hasta mañana domingo, conviviendo durante el fin de semana con las actividades religiosas y lúdicas de San Antonio y la Virgen del Carmen, cuya organización también depende de la Cofradía, puesto que San Antonio es el patrono de la entidad, y la Virgen del Carmen, la de los marineros. La previsión de la Cofradía es que durante los tres días se despachen en A Calzada 15.000 unidades de vieira.

En esta edición cambia el formato de la fiesta, ya que en vez de furgonetas gastronómicas (“foodtracks”), la comida será cocinada y servida en cuatro casetas dispuestas bajo la carpa. La coordinación corre a cargo del cocinero Miguel Mosteiro, que ofrecerá además el último de los tres “showcookings”, en los que se explorarán las posibilidades culinarias de la vieira.

Los comensales podrán degustar cuatro recetas diferentes, cada una de ellas al precio de cinco euros. Así, la vieira se sirve en Cambados este fin de semana en empanada, cocinada al horno, en crocante y con arroz caldoso.

Tras el brindis institucional con el que de algún modo se inaugura la fiesta, y una vez empezaron a servirse los primeros platos, el cocinero Xoanqui Ameixeiras dirigió la primera demostración gastronómica de la fiesta. Hoy sábado será el segundo, a cargo de María Cabanas Sanmartín (a las 12.15 horas), y el último lo hará Miguel Mosteiro, mañana a la misma hora.

Ayer viernes, la carpa reabrió a las ocho de la tarde para la jornada vespertina. A primera hora no hubo tanta afluencia de público como a la mañana, ya que muchos aprovecharon el día de calor para exprimir al máximo la playa, pero al anochecer el ambiente ya era de nuevo muy animado.

Jornada de hoy

Hoy sábado prosigue la fiesta, y la carpa estará abierta de 12.00 a 16.00 horas, y de 20.00 a 23.00. A las 13.15 horas hay un concierto del grupo Take it Easy, y por la noche el gaitero Óscar Ibáñez ofrecerá una actuación en la Praza do Concello con su banda, a partir de las 23.00 horas.

El día grande de estas fiestas de Cambados es mañana domingo, en una jornada dedicada al Carmen. El acto central será la multitudinaria procesión marítima, que sale de Tragove en torno a las 19.00 horas. Finalmente, la Cofradía organiza una misa por los socios fallecidos, que será el 26 de julio a las 20.30 horas,en la iglesia parroquial.

Suscríbete para seguir leyendo