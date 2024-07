La Xunta acepta cofinanciar una primera fase de la ampliación de la planta comarcal de agua

Los técnicos están valorando varias alternativas para tratar de reforzar la tubería de O Grove. El cambio total de la canalización cuesta en torno a 3,7 millones de euros, una cifra que la Xunta no está dispuesta a financiar, y que los Ayuntamientos arousanos también consideran inasumible sin el respaldo de otras administraciones. Por ello, y considerando que el cambio de tubería no parece factible a corto plazo, la Mancomunidade do Salnés está valorando cómo reforzar la actual para evitar el riesgo de fugas. El mal estado de la actual tubería -que ya tiene más de 20 años y que está deteriorada por su exposición a la salinidad- preocupa mucho en O Grove, ya que si sufriese una avería grave, la localidad podría quedar sin suministro durante varias horas. Si eso sucediese en pleno verano, cuando hay miles de visitantes en la localidad, un eventual corte o restricción de agua podría causar problemas muy graves en el pueblo. El alcalde de O Grove, José Cacabelos, ha reclamado a la Xunta en numerosas ocasiones que apoye económicamente el cambio de tubería, asegurando que la actual “ya no da más de sí”, y que el riesgo de que se produzca una rotura severa es muy elevado. “En cualquier momento quedamos sin agua potable”, manifestó Cacabelos el pasado mes de abril. El colector se interna en el istmo de A Lanzada tras pasar por Meaño y A Revolta (Sanxenxo), y al ir por zona marítima, en caso de avería hay que esperar a la bajamar para repararlo, lo que también provoca que en algunas ocasiones los arreglos se demoren varias horas. Las alarmas saltaron esta primavera, cuando se produjeron al menos tres roturas en dos semanas, en algunos casos en zonas que habían sido previamente reparadas. En su momento, José Cacabelos afirmó que la falta de compromiso de la Xunta con la renovación de esta tubería se debe a motivos partidistas, y lo vinculó con la tantas veces aparcada autovía de Sanxenxo a A Lanzada.