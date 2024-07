Vilagarcía crea un puesto de confianza de responsable de Protocolo a mayores del asignado al BNG

El gobierno de Vilagarcía hace un llamamiento al Partido Popular y a Esquerda Unida para que aprueben el Presupuesto en el pleno del próximo miércoles porque “muchas de las medidas que incluye el documento son compartidas por todos los partidos e incluso algunas fueron reclamadas por esos grupos”. La portavoz socialista, Tania García, considera que “no parece que sea muy lógico pedir que se haga una cosa y que se apruebe en el pleno y después, cuando se dota presupuestariamente, se vote en contra”.

En cuanto a las becas para estudiantes creadas por el actual ejecutivo, García recuerda que la oposición pidió que se incrementaran y las cuentas recogen un aumento del 35%. La obra de saneamiento en Vilar Ponte está dotada de 137.000 euros, el plan de asfaltados con 400.000 y la partida de parques y jardines sube un 58%. “Otras peticiones vecinales que llegaron al pleno, como la mejora de la accesibilidad a O Piñeiriño por Wenceslao Fernández Flórez, están ya en fase de adjudicación”, comentan los socialistas.

“Como estos, podríamos poner muchos más ejemplos, pero los consideramos suficientes e ilustrativos de que sí se atienden las demandas vecinales y de los partidos presentes en la corporación”, afirma la portavoz del gobierno, que llama “a la coherencia” a PP y EU. “Lo que no vale es decir que nosotros no escuchamos a la ciudadanía al tiempo que reclaman más y más cosas, y cuando se aceptan y se presupuestan, votar que no. Serán ellos, por poner un solo caso, los que tengan que explicarles a las familias por qué se niegan a apoyar una subida del 35%” en las ayudas a estudiantes, concluye Tania García.