El mejor vino de las Rías Baixa podrá consumirse desde mañana en Meaño

La “Festa do Viño” se ha recuperado hace dos años tomando el relevo del “Encontro do Viño de Autor” que, por entonces, organizaba la Asociación de Bodegas Artesanas Rías Baixas, toda vez que desde hace unos años se había quedado en el dique seco. El pasado año el operativo de esta fiesta se había adjudicado en concurso público a la firma Carpas Pontevedra por un montante de 17.545 euros. Lérez Ediciones lo asumiera en 2022 y este año, sin formato abierto, la contratación recayó en la también pontevedresa Gesdigal S.L. La música en esa última jornada estará protagonizada por un concierto de “Amigos do Acordeón Rías Baixas” a las 14.00 horas, la actuación de la charanga “Os Jalácticos” a las 19.30 y la verbena amenizada por la orquesta Royal a partir de las 22.00 horas. Aquel primer Encontro nació para promover los vinos artesanos que se realizan sobre todo en bodegas familiares, lo que implicaba un alto interés por parte de los turistas en verano.