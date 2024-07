Los gigantes y cabezudos más inclusivos están en Carril

Numerosos vecinos de Carril presenciaron ayer a mediodía en la praza da Liberdade la presentación de los renovados gigantes y cabezudos que desfilarán por las calles del pueblo durante las fiestas del Apóstol y las San Fidel. Además de estrenar vestimenta, la Corte Real carrilexa cuenta con dos nuevos integrantes: Bígara y el cura Manuel Cotelo que se recupera después de muchos años.

Bígara es una obra del artista vilaxoanés Juan Carlos Platis inspirada en Aroa Sánchez, una niña de Carril de 9 años con síndrome de Down. Su madre, Luz Alonso, dejó claro que el objetivo es “reivindicar la inclusión social” no solo de personas con síndrome de Down, sino de todas las que tienen necesidades especiales, ya sea TEA (Trastorno del Espectro Autista), TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), Asperger, ... “Son personas como todos”, defendió, al tiempo que dio gracias a la asociación Xuntos y concretamente al terapeuta que atiende a su hija, que no quiso perderse la presentación en sociedad de Bígara.

Manuel Bóveda, junto al cura Manuel Cotelo. / Iñaki Abella

¿Por qué Bígara? A la familia de Luz Alonso la conocen en Carril con el mote de “Caramuxos”, por lo que decidieron bautizar al nuevo cabezudo con el mismo nombre pero en castellano.

Homenaje a Manuel Bóveda

Además de Aroa, otro de los grandes protagonistas de la jornada fue Manuel Bóveda, “Papito”, auténtico alma mater de los gigantes y cabezudos de Carril, ya que varios de ellos fueron tallados por sus propias manos y otros por las de su padre. “Sin él no sería posible lo que estamos haciendo aquí”, proclamó Guillermo Fernández, de la comisión de Santiago Apóstol.

En señal de agradecimiento por las décadas que ha mimado y cuidado las figuras y por preservar la tradición, la cofradía de pescadores obsequió al ebanista, hoy con 95 años de edad, con una embarcación de cerámica de Sargadelos que recogió visiblemente emocionado.

Los primeros gigantes en confeccionarse fueron el Rey y la Reina. “Después vino el bufón de la corte, el Papamoscas; y después la Negrita, la criada; y el municipal, el enano de las uvas. Más tarde llegó su compañera, la Maruxa, y faltaba el cura, el dominio de los poderes fácticos, para representar a la corte”, explica Guillermo Fernández.

Aroa Sánchez y Juan Carlos Platis posan junto a Bígara. / Iñaki Abella

El Concello de Vilagarcía sufragó los gastos para preparar al “enanito” de las uvas y la Maruxa; José María Sánchez y Luz Alonso donaron a Bígara; la cofradía de Carril se encargó de restaurar la figura del Rey, vestido por Calefacciones Millán. Y el responsable de recuperar al cura fue “Tati”. Sobre Manuel Bóveda, “no tengo palabras para hablar de él porque sin él los cabezudos no existirían”, concluyó Fernández.

Uno de los primeros pueblos de toda España Desde la comisión de fiestas de Santiago Apóstol se congratularon de que “el primer gigante para visibilizar el síndrome de Down está en Cataluña y el segundo en Carril”. El propio alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, se refirió a este extremo, por ser “uno de los primeros sitios de España con cabezudos con necesidades especiales”. “Tienen necesidades especiales pero capacidades excepcionales. Este es un homenaje muy bonito; gracias al autor por la sensibilidad”, agradeció Varela a Platis. El regidor también tuvo palabras amables para la familia Bóveda por “conservar excepcionalmente” los gigantes y cabezudos de Carril con “tanto mimo” durante tantas décadas. Aplaudió estos gestos para “mantener la cultura popular” y auguró “70, 80 o 100 años más de cabezudos”. Las figuras renovadas saldrán a bailar en las fiestas del Apóstol (del 24 al 26 de julio) y de San Fidel (27 y 28).

Suscríbete para seguir leyendo