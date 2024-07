Castro compromete estudiar una solución para el pésimo transporte público en O Salnés

La comarca ha buscado soluciones a este problema, e incluso, ha llegado a plantear alguna propuesta a la Xunta que no llegó a ser aceptada. Entre esas propuestas que se puso encima de la mesa ante la Xunta fue la de ser la propia Mancomunidade la que gestionase el funcionamiento del transporte público, algo para lo que no tiene competencias. Esa propuesta pasaba por buscar una fórmula para que los diferentes concellos pudiesen gestionar las diferentes líneas en función de la necesidad de los pasajeros. Otra propuesta fue la de crear una especie de área metropolitana que girase en torno a Vilagarcía, que actuaría como eje central gracias a su estación de autobuses y la estación de tren, al mismo tiempo que permitiría a los vecinos de O Salnés disponer de las ventajas que tienen áreas metropolitanas como la de Vigo o Pontevedra. Sin embargo, la propuesta, planteada des el grupo de gobierno socialista de Vilagarcía, no convenció a varios de los municipios limítrofes, especialmente a Vilanova y a su alcalde, Gonzalo Durán, más partidario de que cada municipio crease una especie de línea circular, similar a la que posee este municipio, con puntos de conexión en las límites municipales. Ambas propuestas acabarían enterradas en un cajón. La imposibilidad de llegar a un acuerdo mantiene todavía los problemas para moverse por toda la comarca, una de las más turísticas y visitadas de Galicia pero en la que resulta imposible moverse sin depender del coche particular.