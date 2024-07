Ruptura en Carril: La Festa da Ameixa y el Capítulo se celebran por separado por primera vez en 17 años

La Festa da Ameixa de Carril y el Capítulo de la Orde da Ameixa se celebrarán este año por primera vez por separado, un hecho inédito en las diecisiete ediciones que cumple el acto protocolario en el que se distingue a una Dama y a un Cabaleiro, el cual tendrá lugar el domingo 18 de agosto en una ubicación todavía por determinar. En lo que se refiere a la fiesta, nacida en 1992, se adelanta en el calendario al día 11, justo una semana antes, cuando alcanzará su 29ª edición.

Mina de Touro y recorte de gastos

Aunque ninguno de los organizadores quiere entrar en polémicas ni conflictos, existen evidentes discrepancias. El patrón mayor, Javier Quintáns, admite que “no estamos de acuerdo con la directiva y con su hacer de los premios del año pasado”, en alusión a la Ameixa de Ouro otorgada a Cobre San Rafael, empresa vinculada con la reapertura de la Mina de Touro. “Además después del año duro que está atravesando el sector, hay que recortar gastos y decidimos prescindir de eso”, en referencia al acto protocolario que organiza la Orde da Ameixa, una entidad independiente con estatutos propios que preside José Luis Villanueva, a su vez presidente de la OPP-89 Parquistas de Carril. No obstante Quintáns Berride deja claro que “no tenemos ningún inconveniente en que lo celebren cualquier otro día”.

Villanueva, con los Mozos de Arousa en la edición de 2023. / Iñaki Abella

En relación a la fecha, aunque la Festa da Ameixa suele celebrarse el tercer fin de semana de agosto, el patrón recuerda que existen precedentes en los que se adelantó a los días 12 y 13. Quintáns considera que justo después de varios festivos y de la Festa da Auga de Vilagarcía no es buena elección para el evento gastronómico que exalta la almeja carrilexa.

Cofradía VS Parquistas

La Festa da Ameixa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vilagarcía. Villanueva lamenta que cofradía y Concello “nos apartasen” pese a que “la fiesta siempre la organizó la agrupación de parquistas”, reivindica el expatrón, quien reconoce no obstante que los gastos se financiaban a medias con el pósito.

“La cofradía no quiere el Capítulo en la fiesta y por ello no vamos a crear un clima de tensión. Hay discrepancias pero fueron ellos los que decidieron de forma unilateral desmarcarse tanto de la Agrupación de Parquistas como de la Orde da Ameixa. Para nosotros tanto la fiesta como el Capítulo son dos herramientas promocionales de las almejas de Carril y tienen que ir enfocados en la misma línea.

Recuperar la esencia de los inicios y hacerla “más tradicional” La intención de la cofradía que dirige Javier Quintáns –desde hace un año– es recuperar la esencia de la Festa da Ameixa en sus inicios (nació en 1992 en el mandato de Ventura Vidal) y por tanto hacerla “más tradicional”. Habrá pasacalles con gaiteiros y se realizará entrega de unas menciones honoríficas a profesionales del sector. Las taquillas se abrirán a las once de la mañana y las primeras raciones comenzarán a servirse a las doce hasta acabar existencias (aproximadamente a media tarde). “Estamos barajando poner un puesto el día antes en Vilagarcía, el sábado, para que no haya tanta cola el domingo en Carril”, avanza el patrón. En cuanto a la programación musical, se encargarán de amenizar la jornada “Pablo Balseiro y The Verbenian Orquestra” y Cristian Silva, gaiteiro de Carril. Como siempre, la degustación se realizará en la carpa que se instalará en la Alameda carrilexa. Como novedad, se convoca la primera edición de un concurso de fotografía.

"Nosotros siempre apostamos por la unidad”, manifiesta el presidente de la Orde da Ameixa, quien defiende que el Capítulo “le da vistosidad y prestigio” al evento. “Tuvimos en Europa un premio Aurum”, apostilla.

Por otra parte, José Luis Villanueva apunta que en marzo, cuando se empieza a organizar la fiesta, “la almeja no estaba en su mejor momento” en cuanto a calidad debido a la “importante mortandad” registrada, de ahí que tuviese “dudas”.

En cuanto a la fecha de la fiesta, Villanueva alude a la memoria presentada para lograr la declaración de Interés Turístico de Galicia, la cual reza que el evento “se celebra desde hace 21 años a lo largo de un fin de semana durante la segunda quincena de agosto” y consta de tres partes principales: el concurso de la almeja cocinada, el acto institucional en el que se distingue a la Dama y Caballero de la Orde da Ameixa y la degustación popular.

El pueblo festeja el Carmen con una procesión terrestre Antes que la de la Ameixa, en Carril habrá otras fiestas. Las primeras del maratón festivo de julio son las del Carmen de este sábado, a las que seguirán las del Apóstol (24, 25 y 26) e inmediatamente después las de San Fidel (27 y 28). La cofradía de pescadoras organiza las del Carmen. Este año no habrá procesión marítima porque los mariscadores de a flote estuvieron parados desde las Navidades hasta el 8 de julio y por tanto no dio tiempo a preparar la travesía ni a pedir permiso para celebrarla. Habrá procesión terrestre que saldrá el sábado 20 a las 12.30 horas de la iglesia carrilexa. “Perfect Strangers” actuará en la sesión vermú y “Los lunes al Sol” a las 22.30 horas.

Los dos eventos comparten protagonista: Mozos de Arousa Pese a las discrepancias entre los organizadores, tanto la Festa da Ameixa de Carril como el Capítulo de la Orde da Ameixa tendrán a los mismos protagonistas: los televisivos Mozos de Arousa. Y es que Bruno Vila y los hermanos Raúl y Borja Santamaría serán los pregoneros de la Festa da Ameixa el 11 de agosto y una semana después, el domingo 18, recibirán la Ameixa de Ouro en el acto del Capítulo. El presidente de la Orde da Ameixa, José Luis Villanueva Vicente, recuerda que el año pasado los Mozos de Arousa fueron distinguidos con una Mención Especial y que la directiva se comprometió a reconocer a los jóvenes en la próxima edición con el máximo galardón. Villanueva asegura que cumplirá su compromiso “como debe ser”.

