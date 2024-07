El Carme de A Illa se vive en femenino

Llevan más de un mes ensayando cada paso, cada baile y cada esfuerzo en la nave que la Cofradía de A Illa posee en O Monte con el objetivo de que, el próximo sábado, cuando la imagen de la Virxe do Carme salga de la iglesia de San Xulián, todo salga a la perfección. La principal novedad con respecto a años anteriores está en la composición de los marineros que contarán con mayoría femenina. Ellas serán las encargadas de transportar las andas sobre las que se asentará la imagen de la Virxe ya que, de los 90 inscritos para esta actividad, 60 son mujeres y 50 hombres.

Juan José Rial Millán, patrón mayor de la Cofradía de A Illa e integrante de la comisión de Festas do Carme, reconocía ayer que “cada año hemos ido viendo como el número de mujeres se incrementaba hasta alcanzar estas cifras de las que estamos muy orgullosos”. A ello se suma que muchos de los marineros “no son de A Illa, la Festa do Carme ha ido calando en muchas personas que nos han visitado en los últimos años y que intentan disfrutar de la fiesta integrándose en el acto más importante de la misma, porque sienten la enorme devoción que este pueblo siente por el Carme”. A diferencia del pasado año, los marineros no van a lucir el uniforme habitual al no conseguir reunir el número suficiente de ellos, por lo que “lucirán el mismo traje que hace dos años, con pantalón y polos blancos y tenis negros.

Los 90 marineros que llevarán las andas con la imagen de la Virxe do Carme apuran los últimos ensayos antes del día grande, el próximo sábado, cuando a las 11.00 horas comience la procesión, que llevará a la figura desde la iglesia parroquial hasta la lonja. Tras la misa, será el momento del inicio de la procesión marítima de A Illa, una de las más multitudinarias, no solo de la ría de Arousa, sino también de Galicia. La procesión durará aproximadamente una hora y media, saliendo los barcos del muelle de O Xufre y regresando la mayor parte de ellos a desembarcar en el muelle de O Campo.

Una vez allí, los marineros “bailarán” por última vez la imagen antes de encaminarse hacia la iglesia de San Xulián, donde rematará la procesión sobre las 17.00 horas.

De todas formas, las fiestas comenzarán mañana con la tradicional Festa dos Quintos, una celebración que lleva organizándose desde hace décadas en A Illa y que comenzó con los jóvenes que iban a quintas del Servicio Militar. Ahora es organizada por los jóvenes que cumplen 18 años que han contratado para la ocasión a la Orquesta Furia Joven y a Paco Vulkano. Al día siguiente será el turno del San Ramón, la romería festiva que se celebra en la zona de Area da Secada, antes de desplazarse los vecinos a la plaza de O Regueiro para asistir a la verbena de Marbella y Miramar. El viernes será San Roque, con las orquestas Kubo y Metropolis. Las fiestas se despedirán con los fuegos artificiales y las orquestas New York y La Ola.

Por su parte, el Concello ha puesto en marcha una serie de cambios de tráfico para facilitar la celebración de las fiestas. Estos cambios suponen el corte de la calle y la prohibición de estacionar en Ribeira de Chazo y en la calle A Torre desde el jueves al domingo. Tampoco se podrá hacer en el muelle de O Xufre el sábado y se cortarán a la circulación las calles Charco, Valle-Inclán, avenida Castelao y plaza de O Campo entre mañana y el domingo.

Las procesiones comienzan en el día de hoy Cada 16 de julio, las villas marineras recuerdan a la patrona de los marineros, la Virxe do Carme. Hoy no será una excepción ya que varios puertos de la ría de Arousa saldrán en procesión para honrar a la Reina de los Mares. La más multitudinaria será la que se va a celebrar en O Grove y que tendrá lugar a las 19.00 horas, con salida desde el muelle de O Corgo, donde cerca de un centenar de embarcaciones de diferentes portes, aguardarán el embarque de la imagen para acompañarla en su recorrido por aguas de la ría antes de arrojar las coronas de flores al mar y regresar a puerto. Para O Grove será hoy el día grande de las fiestas, cerrando la noche con una verbena en la que participarán las orquestas París de Noia y Kubo. Al igual que A Illa, la mayor parte de los puertos de la zona sur de la ría de Arousa optan por celebrar el Carme el próximo fin de semana. Lo hacen Cambados y Vilaxoán, que han trasladado al domingo las procesiones marítimas en las que participarán un considerable número de embarcaciones.

