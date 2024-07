As Sinas acoge a jóvenes de toda España volcados en retirar basura de las playas

El albergue de As Sinas acoge a un grupo de jóvenes de toda España, e incluso del extranjero, que participan en el programa “Acción de Verán” de la Xunta, una iniciativa que no solo les permite conocer la costa de O Salnés, sino que también les lleva a colaborar en la limpieza de las playas, en una campaña de retirada de basura. Esta iniciativa está dirigida por la firma Marexada y se está desarrollando en varios turnos en el albergue de As Sinas bajo el epígrafe “El mar que imaginas”.

El propio alcalde del municipio, Gonzalo Durán, mantuvo un encuentro con los jóvenes para agradecerles el trabajo que están desarrollando en la zona, incidiendo en la retirada de plásticos, restos de artes de pesca y otros elementos que arroja la marea a la arena de las playas de Vilanova.

