En los chiringuitos de O Grove se aplican aquello de a mal tiempo, buena cara

Las previsiones de los chiringuitos, asadores y campings de O Grove son positivas para este verano. Los últimos días bajó la cantidad de turistas por el mal tiempo, pero para el mes de agosto se espera que acudan visitantes en manada. Además, el turista gallego y nacional suele repetir la península como destino de vacaciones, sin contar a quienes tienen una segunda residencia aquí. Por otra parte, la inflación generalizada ha obligado a los negocios a subir ligeramente los precios de sus comidas.

Sobre esta última semana, “no es que venga poca gente, es que no viene nadie”, afirma Luis “Kabalo” (51 años), propietario de un asador con su mismo nombre en San Vicente do Mar. La causa es la lluvia, que no ha parado desde el pasado lunes. Aún así, cuando el tiempo acompaña, los fines de semana se llena el restaurante. Lleva funcionando 44 años y acuden habitantes de O Grove y de los alrededores y turistas que se alojan tanto en San Vicente como en Sanxenxo. Como en otros muchos negocios, los precios de la carta tuvieron que aumentar un poco. “No puedes subir mucho, evidentemente, porque entonces no viene nadie”, aclara.

Los camareros del Parrilla Tango preparándose para el servicio. / Marta Abal

Está justo encima de la playa; tiene una zona desde la que se puede bajar a la arena, después de comer un buen churrasco. Las vistas desde la terraza siguen siendo muy agradables, a pesar de los chubascos. Pero la playa está vacía menos por un par de caminantes.

En el caso del Náutico, el mal tiempo redujo un poco la cantidad de clientes, pero no falta quien vaya a tomarse una cerveza al mediodía. Otros locales tienden a depender mucho más del sol, para que las personas que van a la playa por la mañana pasen a comer o a tomar algo.

San Vicente está lleno de campings, hoteles y chiringuitos. Tiene playas escondidas a las que se accede por carreteras estrechas y caminos pedregosos. La playa de Con Negro recibe visitantes incluso en días de niebla, aunque es conocida por las puestas de sol. San Vicente tiene rutas de senderismo que desembocan en este lugar, donde esta el chiringuito Con Negro. Este jueves estuvo cerrado por la lluvia.

Otra de las playas profundas de esta zona es Area Grande. Aquí se puede comer en el Parrilla Tango. A mediodía, aunque parece que el clima no anima a los turistas a viajar todos los trabajadores están preparando el local o cocinando. De momento, está visitándolo tanta gente como otros años, y la predicción para el resto del verano es buena. Al final, todos los negocios de San Vicente se benefician de la llegada de las caravanas.

El turismo familiar encuentra en O Grove un escenario perfecto. / Marta Abal

En cuanto a las playas de As Pipas, hay dos chiringuitos. El de la segunda playa acaba de abrir y todavía no recibió a mucha gente. Tuvo mala suerte al empezar justo cuando llegó la lluvia.

El chiringuito de la primera playa, el Tía Dora, abrió el 29 de junio y atendió a una cantidad moderada de turistas. Sobre esta semana el dueño, Ricardo Folgada (42 años), señala con sarcasmo el buen ambiente que hubo. “Está siendo flojito. Los fines de semana tenemos más gente”. Eran casi las 2 de la tarde y solo había un par de personas en una mesa, acompañadas por una fina lluvia que caía sobre las mesas al aire libre.

“Cuando pasa el mal tiempo la gente llega en manada”, explica Folgada. “Va a venir mucha gente, solo que en menos días”. La playa de Area das Pipas es mucho más turística que su vecina, según cuenta el propietario del Tía Dora. En verano, los habitantes de O Grove prefieren ir a la segunda playa. De todas formas no es un dato que sorprenda; las playas de San Vicente son más turísticas que las del norte de O Grove. En el centro de la villa es donde viven la grandísima mayoría de grovenses.

Los campings están registrando una gran afluencia. / Marta Abal

Las playas que dan al interior de la Ría de Arousa son diferentes. Las orillas no tienen un fondo de arena clara como A Lanzada. Aún así, también hay algún chiringuito.

En la playa de la Lavaxeira está el Lavajeira Beach, con un montón de mesas cubiertas donde se puede cenar una hamburguesa. Esta playa no es turística, definitivamente. Los que llegan de fuera de O Grove tienen que investigar un poco más para conocer este tipo de lugares, que están algo escondidos. Sin embargo, no es un mal sitio. Está resguardado del viento y el agua suele tener un tono esmeralda. El chiringuito es un local tranquilo por la tarde y por la noche.

Otro de los más populares, que suele estar lleno por las tardes, es el kiosko O Quinto Pino, junto a la playa de O Covadelo en A Toxa. Este año abrirá más tarde, pero la caseta ya se está preparando. Recibe tanto a habitantes de O Grove como a turistas que visitan la isla.

La visita de peregrinos ha aumentado considerablemente. / Marta Abal

Sobre los hoteles de la villa, se espera que estén llenos como todos los veranos. Por otro lado, los campings de caravanas y de bungalows también recibirán a muchos visitantes.

Por O Grove también pasa el camino de Santiago.Varios trabajadores de hostelería afirman que este verano han visto más peregrinos que en temporadas anteriores, sobre todo por el mar, en kayak. Los dueños de chiringuitos como Luis “Kabalo” cuentan que suelen volver a los locales después de terminar el viaje. Desde O Grove, se puede entrar en la ría de Arousa para subir por vía fluvial y continuar hasta la catedral, imitando el viaje del cuerpo del apostol al sepulcro. También hay una ruta a pie: la de la etapa 3 del Padre Sarmiento. El recorrido aparce marcado en determinados lugares del pueblo con la típica concha del Camino.

Raeiros y su chiringuito vacíos por el mal tiempo. / Marta Abal

Los campings suelen tener clientes fieles que vuelven durante años. O Curro, que tiene unos coquetos bungalows y también parcelas para las caravanas, tiene sus plazas completas hasta el 19 de agosto. Las semanas más fuertas son las de las quincenas.Practicamente todos los turistas que se alojan en los campings son de España. El turismo internacional aparece muy puntualmente. En O Curro llevan años alojándose las mismas familias cada verano. Por supuesto, la lluvia provocó que se anularan muchas reservas, pero varios vecinos de San Vicente vienen a su bar a tomar un vino.

Chiringuitos en el centro

A muchas familias les gusta viajar a sitios llenos de naturaleza en caravana. Es una forma de pasar las vacaciones relativamente más barata que en un hotel, y tiene un ambiente más abierto. En el camping Siglo XXI, y todos los de O Grove en general, la mayoría de los grupos que se alojan son familias.Este en particular es uno de los más nuevos, con 31 años de antigüedad. Es el único camping de Europa con una caseta baño propia para cada parcela. Entre sus servicios se encuentran paneles solares, internet, televisión, piscina y comidas. Y todo a escasos metros de la playa. Esta temporada va a estar completo. Las reservas para agosto comenzaron a principios de año.

