Los vecinos elegirán la actuación para restaurar el escudo de Vilaxoán dañado

El concejal de Relacións Veciñais e Servizos, Lino Mouriño, se ha reunido con representantes de la asociación de vecinos de Vilaxoán con motivo de la restauración del escudo de la plaza de Rafael Pazos que el pasado mes de enero fue dañado por operarios municipales durante la retirada de unos de los jardines efímeros de la ornamentación navideña.

El edil socialista llegó a Vilaxoán con varias opciones de intervención para que fuesen los vecinos los que eligieran. Pero no serán los directivos del colectivo los que decidan, sino todos los vecinos de la localidad en una asamblea.

Aprovechando la visita de Mouriño a Vilaxoán, los residentes abordaron con él otras deficiencias en el pueblo, como por ejemplo la restauración de enlosados en Vázquez Leis y Alfredo Saralegui.

También solicitaron al concejal la colocación de jardineras “disuasorias” para poner coto a los aparcamientos de vehículos que deterioran el pavimento.

En el encuentro también se habló de la restauración del lavadero, pues los vecinos consideran que no se llevó a cabo todo el trabajo necesario ya que “el fondo no fue encintado y el origen de filtraciones de aguas fecales no están localizadas”, advierten. Para el parque de Dona Concha la asociación vecinal solicita jabre para reponer en los caminos.

Lino Mouriño comunicó a Cándido Meixide y a sus compañeros que los equipos de topografía están en Bouza de Abaixo debido al proyecto de humanización y que también se actuará en Bouza de Arriba y Eirado porque “necesitan una intervención de urgencia”.

