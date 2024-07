La 72ª Festa do Albariño espera récord de participación y catadores internacionales

La LXXII Festa do Viño Albariño de Cambados espera una mayor participación que el año pasado. Se pondrán a la venta 42.000 copas para catar diferentes tipologías y categorías de vino presentadas por 44 bodegas. El pregón del inicio estará a cargo de Victoria “A Laranja” Oubiña. Para la Cata Prima acudirán expertos catadores nacionales e internacionales, que seleccionarán los 12 mejores vinos. Ya se han vendido más de 4.000 entradas del concierto de Bryant Myers y la previsión es que llene la Praza de Fefiñáns.

El secretario seneral del Consello Regulador Denominación de Orixe Rías Baixas, Ramón Huidobro, señaló que la organización contratará personal de seguridad a mayores del que ya asegura el Concello de Cambados.

Seguridad garantizada

El concelleiro de Festexos, Tino Cordal, declaró que “se reforzará Cambados en todos los sentidos: sanitario, seguridad, limpieza y actividades lúdicas”. Tanto el secretario general como el alcalde, Samuel Lago, quisieron destacar que la tranquilidad de la fiesta es una prioridad.

El Concello contratará un hospital de campaña y una ambulancia, que será básica hasta el jueves. Este vehículo se cambiará por uno más completo el fin de semana. Posiblemente, se contratará a más personal sanitario que otros años.

Música tradicional y DJs

El programa empieza el miércoles 31, con música tradicional, espectáculos familiares, pasacalles, conciertos y sesiones de varios DJ. Los cambadeses suelen comenzar a celebrar el Albariño un día antes. Por eso, habrá eventos y sesión musical en la Praza de Alfredo Brañas. En cuanto a los artistas, acudirá una gran variedad: desde Carlos Ares, pasando por grupos como Euro ABBA o Shego, hasta Recycled J, Hard GZ o el ya mencionado Bryant Myers. Nortada Electrónica volverá esta edición el viernes y el sábado.

El pregón tendrá lugar el miércoles a las 13:00 horas, en la Praza do Concello. Victoria “A Laranja” Oubiña es la fundadora de la Agrupación de Mariscadoras, y ha sido elegida por representar allá a donde va a este colectivo y las características de la sociedad cambadesa, según Cordal.

Los vinos y las bodegas

Se mantendrá el número de casetas en 42 para no obstaculizar el Paseo da Calzada. 44 bodegas presentarán sus vinos, aunque algunas tendrán que compartir stand. Todavía no se pueden especificar los precios, pero las bodegas son reacias a subirlos porque lo fundamental es estar presente en la fiesta.

No obstante, la inflación ha afectado a todos los ámbitos. El precio de la entrada al Túnel Profesional do Viño ha subido 5 euros (la entrada esta edición es de 25 euros por persona). Aún así, el secretario general del Consello Regulador señala que será “una experiencia única”. Los amantes del vino podrán acercarse a todas las categorías de vinos que se están elaborando en las Rías Baixas. No solamente estarán las elaboraciones de Albariño, también de Caiño o Loureiro.

Una iniciativa novedosa con respecto al año pasado es la ampliación del número de catas de vino. La edición anterior tuvo sesiones de 2 horas, pero este agosto se rducirán media hora para tener hasta 5 sesiones en el día. El vino es el eje principal, ya que representa un sector fundamental en la zona. “Nos sitúa en el mapa de forma salientable”, indica el alcalde. La festa do Viño Albariño es uno de los 7 eventos internacionales gallegos. Cada fiesta se prepara con un año de antelación.

El domingo 4, en el Xantar do Albariño, se presentarán los vinos premiados de esta edición. El programa completo se puede consultar en las redes sociales del Concello de Cambados y en su página web.

