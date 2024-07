La hospitalización a domicilio gana aceptación en O Salnés: “Están más tranquilos en casa”

La Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) funciona en el Hospital do Salnés desde marzo de 2008. Se trata de un servicio de crecimiento rápido, pues a los siete meses de ponerse en marcha –en octubre– fue necesario ampliar la plantilla (pasando de un equipo formado por médico y enfermera a dos) para poder atender la demanda, que no ha dejado de crecer en estos dieciséis años. De hecho en la actualidad apenas existen reticencias por parte de las familias para que los enfermos reciban los cuidados sanitarios que necesitan en sus domicilios: “Cada vez está más aceptado porque es bueno para el paciente. Al principio había gente a favor y otra reacia pero el personal abordó muy bien la formación con las familias. Cuando se les explica todo, es muy raro la que no quiere. Ven que la respuesta es inmediata, pues el paciente vuelve a ingresar si se necesita y eso ha creado un clima favorable para la implantación del servicio”.

Son palabras de Rosa Oubiña, la coordinadora de la unidad de HADO, la cual se desplaza a cualquier rincón de los cinco municipios que forman el distrito sanitario de O Salnés: Vilagarcía, Catoira, A Illa, Vilanova y Cambados. Aunque la cifra fluctúa mucho, los profesionales atienden a una media de quince pacientes al día entre los dos equipos que trabajan en horario de mañana (de 8.00 a 15.00 horas). Por la tarde existe un soporte de enfermería (de 15.00 a 21.00), al igual que los sábados por la mañana. “Los fines de semana pueden llamar al 061 o acudir a Urgencias del Hospital”, señala la coordinadora.

El 70% de los usuarios de la unidad reciben cuidados paliativos, es decir, encaminados a mejorar su calidad de vida o al menos a aliviar su sufrimiento porque su enfermedad no tiene cura. No obstante Oubiña aclara que no todos ellos son pacientes “de últimos días” (cuando se espera una muerte próxima). “Hay pacientes con EPOC de muy larga evolución, insuficiencias cardiacas sin tratamiento efectivo en las que se alivian los síntomas que puedan tener como sensación de ahogo, fatiga constante o edemas. También hay pacientes oncológicos que necesitan tratamiento pero aún no están en la etapa final de la vida. Existe mucha variedad, por lo que se realiza un tratamiento individualizado para cada paciente y familia”, ejemplifica la responsable del servicio.

Parte del equipo de la unidad de hospitalización a domicilio de O Salnés. / Iñaki Abella

La hospitalización a domicilio es una opción completamente voluntaria (no se adjudica sin el consentimiento de la familia) pero obligatoriamente el enfermo debe contar con un soporte familiar que colabore en los cuidados (en ningún caso con riesgo para el enfermo) y dé señales de alarma si se produce alguna urgencia (existe contacto telefónico directo con el personal). Por tanto HADO no está indicado para matrimonios de edad avanzada que viven solos ni para hogares unipersonales.

Agudos

Además de los que reciben cuidados paliativos, la unidad atiende a otro tipo de pacientes: los que acaban de pasar por quirófano y necesitan cuidados postquirúrgicos que pueden prestarse en el domicilio o bien los que deben continuar con un tratamiento intravenoso que puede administrarse en casa. El médico que los atiende en el ingreso hospitalario (habitualmente en Medicina Interna) es el que plantea la opción de la hospitalización a domicilio. “Siempre tiene que estar de acuerdo la familia”, recalca la responsable de la unidad.

Las familias se enfrentan muchas veces a situaciones enormemente complicadas, como son las enfermedades terminales en personas jóvenes, y desde la unidad se les proporciona soporte emocional y apoyo psicológico.

Rosa Oubiña considera que “el paciente donde mejor está es en su casa, eso siempre, pero a veces no es posible y tiene que estar obligatoriamente en el hospital. Se abrió mucho la mano en ese sentido a nivel mundial y las familias agradecen esa comodidad que tienen en sus casas. Si hay un empeoramiento porque el cuidador principal se puso enfermo y no lo puede atender siempre tenemos el recurso del ingreso hospitalario, que les da mucha tranquilidad”. “Los pacientes pueden recibir las visitas que quieran o toleren, a muchos les gusta tener a sus nietos acompañándolos en su cama y en el hospital siempre es más complicado”, concluye la coordinadora.

