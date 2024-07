Vilagarcía denuncia el retraso de la Xunta en licitar el nuevo centro de salud: "¿Qué más quieren y a qué esperan?"

El Consello de la Xunta autorizó el pasado 24 de junio la licitación del nuevo centro de salud de Vilagarcía, pero las esperadas obras todavía no han salido a concurso, una demora que provoca un profundo malestar en el gobierno de Alberto Varela, que advierte del “nuevo retraso” de esta actuación tan perseguida por el ejecutivo socialista.

“Con un proyecto listo desde hace un año no fue hasta la última campaña electoral en Galicia cuando anunciaron que el proyecto saldría ya a licitación. En febrero dijeron que en junio y después, en marzo, abril y mayo reiteraron su compromiso para llegar a junio diciendo, en declaraciones del propio presidente de la Xunta (10-06-24), que “este mismo mes” el asunto quería resuelto. Lo cierto es que a 10 de julio todo sigue igual”, denuncia el gobierno vilagarciano.

El equipo de Varela recuerda que fue el Concello el que compró al Puerto los terrenos de la vieja Comandancia, sufragó los costes de demolición del edificio (ambos gastos suman 1,3 millones de euros), puso la parcela a disposición de la Consellería de Sanidade y aprobó la bonificación del ICIO en un 95%. Desde Ravella recuerdan que el proyecto del nuevo ambulatorio se financia con fondos europeos. “Las preguntas que este gobierno se hace y que estamos seguros que comparten miles de vilagarcianos son: ¿qué más quieren y a qué esperan?”, espetan los socialistas.

Compromisos

El gobierno de Varela advierte de que no dejará de recordar a la Xunta y a sus dirigentes que “los compromisos con Vilagarcía están para cumplirlos, no para jugar con ellos en función de no se sabe qué cálculos electorales o partidistas”.

El ejecutivo municipal quiere el nuevo centro de salud “cuanto antes” y por ello urge al Gobierno autonómico que “cumpla y lo licite ya”.

En la última reunión que mantuvieron Varela y Rueda (el 10 de junio) el propio presidente de la Xunta se comprometió con el regidor vilagarciano a sacar la obra a concurso en junio, pero el mes ha terminado sin novedades al respecto.

"Recado" al PP

Por otra parte, el alcalde insta al PP local, “tan celoso con los plazos cuando se trata de obra municipales, a que explique a la ciudadanía su posición sobre este reiterado retraso en la licitación”.