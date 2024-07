“Valle fue un amor a primera vista”

Nacida en 1946, Irina Kourskaya es una de las grandes referencias del teatro europeo. La directora de origen ruso se reconoce una enamorada de dos dramaturgos españoles: Federico García Lorca y Ramón María del Valle Inclán. Una obra de este último, Ligazón, será representada hoy, a partir de la s20.00 horas, en el Auditorio de Vilanova, por los actores de Tribueñe, su compañía.

–¿Cómo llega Irina Kourskaya a la obra de Valle-Inclán?

–Pues fue hace treinta y tantos años. Había escuchado hablar de él, pero me pidieron que ayudase en un fin de curso a preparar una representación sobre él y, cuando comencé a leer, se convirtió en un amor a primera vista, tanto que hasta un catedrático me llegó a decir si pensaba hacer teatro burgués. Me di cuenta de que estaba ante un autor grandioso, fue un disparo que me conquistó para siempre y que me permitió descubrir a través de su teatro la libertad del ser humano y conocer también las condiciones humanas, desde ese lado más vil has el lúdico que puede tener cualquier persona, aceptándolo y permitiéndome despojarme de todos los convencionalismos para hacer teatro. En mi país había visto autores con cierto ramalazo a Valle, pero no tenían ni su libertad, ni su humor ni su desparpajo.

–Usted fue la primera persona que representó a Valle en Rusia ¿Qué sensación le causó al público ruso?

–El público ruso tiene una moral muy restrictiva. Si hablamos de Rosa de Papel, tal y como yo saco la muerta del ataúd es una aberración. He chocado con costumbres muy arraigadas en la población rusa, pero también he levantado el asombro de otras personas que han expresado abiertamente que por fin se encontraban con teatro . La verdad es que hablar del ser humano no es sencillo porque somos criaturas complejas. De todas formas, la reacción más habitual ha sido decir que hago teatro europeo y no ruso.

–Aunque con matices, esa forma de diseccionar a los personajes que tiene Valle recuerda un poco al realismo ruso.

–Si, parece que tienen algo en común. El ser humano es ser humano esté donde esté; nos podemos inventar fronteras pero nuestra naturaleza es la que es y debe ser reflejada por el teatro. Quizás la novedad de Valle-Inclán es que añadió la risa y la posibilidad de abstracción, porque era una persona libre, y libertad es lo que ofrece al lector y a los directores que representamos sus obras. Algo así solo lo he encontrado en los que considero mis maestros en España, que son Valle-Inclán y Federico García Lorca. Ambos tuvieron la valentía de hacer teatro desde la libertad.

–Si tuviese que elegir una obra de Valle, con cual se quedaría

–Retablo, la hicimos entera y duró siete horas. Llegamos a invitar a una asociación gallega al Círculo de Bellas Artes y hubo gaitas, empanadas y hasta vino blanco, convirtiendo aquello en un auténtico tsunami del talento de Valle ya que esa obra permite mostrar los diferentes registros que se pueden ofrecer en teatro, sirvió para abrir miles de caminos al teatro contemporáneo. Personalmente, amo todo de Retablo. También tengo una cuenta pendiente con El Embrujado, una ópera, una sinfonía hacia la tierra gallega, es una obra mágica, con sus costumbres ancestrales, ... Todo en Valle es apetecible, por eso mantenemos sus obras en repertorio.

–¿Qué se va a encontrar la gente que acuda al Auditorio esta tarde?

–Esta es la obra más corta de Valle, dura veinte minutos, pero en nuestro formato tiene una extensión de hora y diez. Ligazón es el Valle con todo su legado poético, con toda su inquietud universal y su teosofía descifrada. Que conste que no se ha cambiado una sola palabra del texto, pero en esta obra Valle se nos abrió como una flor con todos sus pétalos de sensibilidad y misticismo. Estoy segura de que el público se va a sorprender gratamente con la obra.

Suscríbete para seguir leyendo