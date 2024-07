La vicepresidencia de Fole aleja el tímido regreso al consenso en la Mancomunidade

Una de las partidas más novedosas del presupuesto de la Mancomunidade es la inclusión de 150.000 euros que irán destinados a financiar el proyecto para la ampliación de la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Treviscoso, en Vilanova. La propuesta no convence a las filas socialistas ya que no entienden los motivos por los que Augas de Galicia no financia con sus fondos ese proyecto, como ha hecho en otras zonas, y deben ser los municipios los que tengan que aportar una cantidad que todavía está por determinar, ya que hay concellos de la Mancomunidade que apenas reciben agua desde Treviscoso. David Castro mantiene la importancia de sacar adelante este proyecto para el que la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende Augas de Galicia, tiene reservados cuatro millones de euros. “Tras mantener una reunión con los técnicos de la Consellería, consideramos que lo más fácil y acertado era incrementar la partida para este proyecto, pasando de 50.000 a 150.000 euros”, explica Castro. Insiste el presidente de la Mancomunidade en la importancia que sería para el ente conseguir que la impulsión de la ETAP pase de los actuales 320 litros por segundo a los 500 que se consideran necesarios para garantizar un mejor funcionamiento de la red. Castro mantiene que “si conseguimos ese objetivo sería una problemática menos después de venir arrastrándola durante años”. La Mancomunidade lleva años alertando de la necesidad de que se amplíe su capacidad de almacenamiento, con la construcción de un depósito de cola de quince millones de litros, como de depuración, para garantizar que el agua que se recoge del río Umia en Ponte Arnelas puede ser consumida lo antes posible por los usuarios de cualquier parte de la comarca.