Problemas de circulación en Barrantes desde la celebración de la Festa do Tinto

Somos Ribadumia denunció ayer los problemas de circulación que todavía se mantienen en Barrantes un mes después de la celebración de la Festa do Tinto. Estos problemas, continúa la formación liderada por Sergio Soutelo, se deben a la reordenación que el gobierno realizó para esa celebración, manteniendo todavía la señalización, una circunstancia que está induciendo a los vecinos de la zona y a los conductores que transitan por ella a error.

La formación se refiere, en concreto, a la calle Caleixón Loureiro. En la intersección de la misma con la calle Capilla y la Remedios Álvarez hay colocados una serie de señales, tanto de dirección única como de dirección prohibida y de prohibido estacionar. “Se da la circunstancia de que varias de esas señales no están homologadas o están colocadas de una forma claramente temporal, pues aparecen amarradas de cualquier manera a postes que no se corresponden con las señalizaciones de vías”, explican. Además, par ala colocación de algunas señales se procedió a la retirada “de otras que deberían estar presentes”. Desde Somos insisten en que el Concello de ribadumia no ha remitido ninguna comunicación, ni hay constancia de ningún bando que explique esta situación “por lo que no queda claro si el sentido único en este tramo de vía va a ser permanente o si es un despiste”.

