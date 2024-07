Lavado de cara a la iglesia de Santa Eulalia pero sin un plan para asegurar el campanario

La plaza de Galicia volverá a contar en funcionamiento con el reloj del edificio de la esquina con Conde Vallellano. Al menos, ese es el firme propósito de la comunidad de vecinos. Muy cerca de culminarse la costosa reforma del edificio construido en 1950, cifrada en 400.000 euros, la intención es la de culminar el importante lavado de cara con la reforma del simbólico reloj que lleva más de cinco años averiado. Una anterior reforma de una de las estancias del edificio terminó con el controlador que regía el funcionamiento analógico del reloj. Ello supuso que se paralizasen las pesadas agujas del reloj, cada una de más de dos kilos.

La comunidad de vecinos ya cuenta con un presupuesto para la reparación necesaria, si bien están en conversaciones con la entidad bancaria sita en el edificio para estudiar su financiación. A la espera de resolver la incógnita en este sentido, los vecinos tienen claro que la operatividad del reloj es mera cuestión de tiempo. La reforma global del elegante edificio, ya en su recta final, también ha incluido algunas mejoras en la propia esfera del reloj. La primera de ellas es la referente a la iluminación nocturna.

Otra de las cuestiones será la referida al sonido que emitía el antiguo reloj. Ya no sonarán las melodías de “Negra sombra” en el cambio de hora. Pasará a ser un elemento silencioso, pero que recuperará su funcionamiento. No eran pocos los viandantes que se preguntaban el motivo del no funcionamiento de un reloj al que muchas personas miraban a su paso por la plaza de Galicia y que lleva ya varios años marcando siempre la misma hora. Por otro lado, la comunidad de vecinos espera que hoy mismo terminen de retirarse todos los andamios que ocupan la fachada debido a la finalización de todas las obras. El lavado de cara de la fachada es solo la parte visible, pero la actuación también ha comprendido el arreglo de los tejados y de los patios interiores de un inmueble que cuenta con doce viviendas y todas ellas ocupadas. Asimismo, también se ha cambiado el portal y se ha iluminado la fachada. La culminación será la esperada reparación del reloj. Un objetivo que aún no tiene plazo, pero sí la voluntad de acometerlo lo antes posible.