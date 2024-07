La cantante Marina Reche adelantará canciones jamás publicadas en O Grove

Marina Reche, aunque se encuentra disfrutando del sol de verano, ha concedido una entrevista a FARO con motivo del festival O Son Delas. Compartirá escenario en la cala de Raeiros, en O Grove, con Sés, Yoly Sala, Paula Mattheus y Señora DJ. Este evento incluye solamente a artistas femeninas para reivindicar a la mujer como artista y cantautora. Reche afirma que es una oportunidad de concierto muy especial, que creará este 3 de agosto una atmósfera necesaria. Después de sacar su primer EP, Claridad, empieza una gira y presenta su segundo trabajo: Oscuridad.

–¿Qué canciones se pueden esperar en el concierto de O Grove?

–Vamos a adelantar un par de canciones nuevas [de Oscuridad]. Y realmente me hace ilusión, porque va a ser la primera vez que las cante en un concierto este verano. Y, obviamente, las canciones de Claridad.

–¿Espera ver muchos fans en Galicia?

–Pues no lo sé, en realidad. En la gira hemos hecho varias fechas allí en Galicia que han ido superbién. La verdad que agradezco mucho al público de Galicia.

–Entonces, ¿cuáles son sus expectativas para este concierto en O Grove?

–Es el tercer concierto en solitario de mi vida. Vamos a vivirlo con muchos nervios, pero sin expectativas de perfección.Yoli es compañera. A Paula creo que no la conozco en persona y a Sés tampoco, pero sé de ellas, obviamente. Al final es compartir y disfrutar el veranito que, la verdad, en Galicia se disfruta mucho.

–Su concierto forma parte del festival O Son Delas, donde solo van a participar mujeres. ¿Le parece necesario y positivo un festival exclusivamente femenino?

–Obviamente. Al final, es lo de siempre; en muchos carteles vemos muchos nombres de hombres y nos encantaría que hubiese más mujeres, porque estamos ahí luchando. Hacer un concierto de mujeres creo que va a ser una energía muy bonita. Y me alegro muchísimo de que cada vez haya más conciertos y festivales así.

–¿Alguna vez se siente insegura en el escenario?

–En mi cabeza, siento que voy a tener muchas interacciones con la gente y se me van a olvidar las letras. Pero normalmente cuando he cantado la gente se las sabía, y siempre están ahí para apoyarme.

–Ha sacado canciones que ya son auténticos exitos y los fans esperan con emoción su próximo álbum. ¿Le abruma crecer demasiado rápido en cuanto a fama?

–Es algo que asusta un poco. Intento mirarlo desde un lado positivo y agradecer. Me alegro muchísimo de que la gente se sienta identificada con las canciones. Pero si en algún momento llegan resultados negativos, tendré que abrazarlos y darme cuenta de que son parte del proceso.

–En ocasiones ha mencionado que su vulnerabilidad la acerca más a la gente que la escucha. ¿Oscuridad, su próximo EP, va a representar una parte oscura sobre el amor o sobre usted en general?

–Oscuridad va a englobar un poco lo que ha sido este último año para mí, que de cara hacia afuera ha sido muy feliz y en realidad yo, de cara para adentro, estaba viviendo mi ruptura más dolorosa. He resumido lo que he estado viviendo y también traumas del pasado. El lado oscuro que no vemos cuando hay tanta claridad.

–Usted se define como una persona muy optimista y alegre, y también lo refleja en sus apariciones públicas. ¿Esa faceta suya no le inspira para componer?

–A la hora de escribir me quedo con los detalles infelices. Es mucho más fácil si me ponen una melodía de un piano o una guitarra. Así puedo inspirarme en una situación dolorosa, triste... La primera vez que compuse una canción yo sola fue una de las peores noches de mi vida, pero ahí me di cuenta de que tenía algo que contar y ya no solo para la gente, sino más para mí. Porque yo escribo muy literal.

–Esas referencias tan literales que hace, ¿no le han traído algún comentario de: “Marina, estás siendo demasiado explícita”?

–Con Mil Preguntas, cuando le enseñaba las canciones a mi círculo más cercano, me advertían para que fuese consciente de que eso luego va a ser público. Que el mensaje es ese. Lo que quiero transmitir con mi música es mi experiencia y que cuando la gente escuche mis canciones, si se sienten identificados, que sepan canalizar ese momento difícil.

–¿Qué mensaje le daría a las personas que están pasando por una situación de ruptura parecida a la que describe en su música?

–Que se apoyen mucho en los suyos. Y si no hay una persona con la que puedan hablar, siempre estará la música para acompañarles. Agradezco mucho los mensajes que me llegan de las personas a las que les ha ayudado mi música, porque ellas también me ayudan a mí.

