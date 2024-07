La ausencia de aspirantes obliga a dejar las playas isleñas de Bandera Azul sin socorristas

Los asiduos a las playas de Area da Secada y O Bao, las dos de Bandera Azul que tiene A Illa de Arousa, han observado como este año no hay socorristas vigilando los arenales para evitar cualquier tipo de incidente. El motivo es que el Concello no ha conseguido cubrir las seis plazas necesarias para atender el servicio en los dos arenales pese a haber sacado a concurso esas plazas hasta en cuatro ocasiones.

De hecho hubo más convocatorias que número de candidatos, ya que si se hubiesen presentado un mínimo de tres personas, el Concello de A Illa habría procedido a situarlos en uno de los dos arenales para garantizar la seguridad.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, reconoce que llevan años arrastrando problemas para completar la cifra de socorristas debido a ser una opción laboral demasiado estacionalizada y a que los salarios que se cobran no son precisamente muy altos. “No hubo manera, pese a las convocatorias que pusimos en marcha, o no vienen, o los que se presentan, al no ser de A Illa, acaban yéndose para municipios más próximos a sus casas”, explica un Arosa desesperado después de ver como a la última convocatoria no asistía ningún aspirante. El año pasado pasó una situación muy similar, en la que el Concello de A Illa solo pudo situar socorristas en una de las playas al contar con tres personas. El anterior, 2022, también resultó imposible encontrar socorristas y las plazas quedaron vacantes.

El problema de no contar con socorristas es que no se pueden izar las enseñas del distintivo de calidad Bandera Azul, con el que se premia a los arenales que destacan por sus aguas cristalinas, su limpieza y los servicios que ofrecen a los bañistas. Ese distintivo lleva siendo otorgado por ADEAC a dos playas de A Illa, Area da Secada y O Bao, desde hace más de dos décadas.

Otro de los problemas que supone no contar con socorristas es el cierre de los aseos públicos en los dos arenales, una situación que molesta a muchos de los visitantes que se acercan a disfrutar de dos arenales que, durante los meses de julio y agosto, se encuentran saturados. En Area da Secada ya ocurrió algo similar el pasado año, provocando que se acumulase basura y excrementos en las inmediaciones de esa caseta, algo que denuncian los turistas que se acercan todos los años a una de las playas más conocidas de A Illa.

Además de la ausencia de socorristas, los usuarios de playas como Area da Secada se han encontrado con que el paseo de madera que sirve para canalizar los flujos de personas que acceden al arenal y evitar daños en las dunas, presentan tablas rotas que ponen en peligro a las personas que pasean por ellas. Arosa no dudó en asegurar ayer que el Concello “se está centrando en reparar las tablas rotas que se encuentran, e intentamos hacerlo cuanto antes, pero las personas que nos visitan también deben tener en cuenta que somos un municipio de menos de 5.000 habitantes y nuestros recursos en personal son muy limitados, por lo que no siempre podemos actuar todo lo rápido que nos gustaría para resolver este tipo de situaciones”. En el otro arenal de Bandera Azul, O Bao, el paseo de madera lleva mucho tiempo dañado, pero los intentos por sustituirlo no dieron resultado, llegando incluso a renunciar tres empresas al proyecto de cambiar toda la madera al dispararse el precio de los materiales.

Suscríbete para seguir leyendo