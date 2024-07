Muere un veraneante de 75 años al cruzar en rojo en el parque de la playa Compostela, en Vilagarcía

La ambulancia medicalizada con base en Vilagarcía se trasladó el 1 de julio a Sanxenxo, como viene ocurriendo en los últimos veranos. Allí permanecerá hasta el 31 de agosto de acuerdo a criterios poblacionales y técnicos, según siempre han esgrimido desde el 061.

Debido al elevado tiempo de respuesta que registra la ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) para llegar a la capital arousana desde el PAC de Baltar (30 minutos según trabajadores de emergencias sanitarias frente a 8 desde el Hospital do Salnés), para sucesos graves el 061 recurre al helicóptero con base en Santiago, como ocurrió ayer con el atropello de Rosalía de Castro. “La medicalizada ahora no es operativa y no la alertan para Vilagarcía”, consideran técnicos de emergencias, que no entienden cómo alcaldes del norte de O Salnés se mantienen indiferentes ante esta situación.

Otro ejemplo tuvo lugar hace justo una semana cuando para atender a una persona infartada en Vilanova el 061 también movilizó al helicóptero.

En el caso del atropello mortal de ayer en Vilagarcía, la ambulancia de soporte vital básico (SVB) que acudió al punto iba dotada con un médico y un enfermero de San Roque. No obstante, desde el sector de emergencias sanitarias apostillan que “no por incorporar personal facultativo a una ambulancia se convierte en medicalizada, pues la básica [la asistencial] no dispone de toda la medicación ni de electromedicina”.