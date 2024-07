Ferran Centelles: “Todo el mundo del vino mira a Rías Baixas por su potencial y por su calidad”

Ferran Centelles, sumiller de elBulli y director de Bebidas de elBullifoundation, participó el pasado jueves en la bodega Martín Códax de Cambados en una jornada formativa sobre el futuro del vino organizada por CaixaBank y la fundación catalana.

La convocatoria contó con la presencia de ochenta empresarios y profesionales del sector vitivinícola de Galicia en un acto, que tenía el objetivo, por un lado, de potenciar la industria vinícola y exponer los retos a los que se enfrenta el sector y, por otro, analizar el ámbito de la comercialización y el sector exterior. Entre los presentes también se encontraba el presidente de la DO Rías Baixas, Isidoro Serantes.

Fueron pocas las horas que Centelles pudo estar en la comarca, pero hubo tiempo suficiente para que realizase una exposición de alto nivel sobre el posicionamiento de los vinos gallegos, y más concretamente los de las Rías Baixas, en el concierto mundial.

El sumiller catalán expuso riesgos y fortalezas de la DO Rías Baixas a su paso por Cambados. / Cedida

Tras una cata comparativa con vinos de otras latitudes, que el propio sumiller catalán calificó de “hedónica y de placer”, entre las conclusiones ofrecidas a los bodegueros y empresarios por la tarde destacó Centelles que “Rías Baixas es una DO de las más punteras de España”. Una afirmación sobre la que desarrolló conclusiones sobre la dirección que debe tomar el proceso de elaboración, comercialización y posicionamiento mostrando en su exposición “algunos riesgos y analizar las fortalezas” en base a los estudios realizados de cara al octavo y último libro de “El sapiens del vino”, obra de referencia en el mundo vitivinícola y con el propio Centelles como máximo artífice”.

Entre las reflexiones fundamentadas de uno de los mejores sumilleres del mundo destaca que “en todos los restaurantes de España Rías Baixas está representado. Ningún gran restaurante que se precie en el mundo puede dejar de tener en su bodega estos vinos”. Añadió además que “están muy bien posicionados y valorados. Y cada vez más y mejor. Todo el mundo mira con atención hacia Rías Baixas por el potencial y la calidad de vino”.

Auge del vino tinto

Una de las más interesantes vías de crecimiento que Ferran Centelles observa en la DO Rías Baixas es la que pone el foco en el vino tinto. A su paso por la villa del albariño, curiosamente, el mejor sumiller del mundo destacó que “el vino tinto está en el camino de igualar al vino blanco en cuanto a reconocimiento y prestigio. Es cierto que en la DO hay mucho menos producción, pero el vino tinto tuene un perfil muy interesante”. Añadió sobre las características del tinto Rías Baixas que “es fluido, tiene mucho frescor y poco tanino. Presenta un perfil de vino atlántico que no está en el Levante o en cualquier otra zona de producción”.

Centelles es el autor de la obra de referencia "El sapiens del vino". / Iñaki Abella

En la misma línea, Centelles apuntó a su paso por Cambados que el tinto del sur de Galicia es “una respuesta a vinos más finos y delicados. Rías Baixas haría bien de aprovechar ese sello de singularidad que tiene. El vino tiene mucho de naturaleza y en Galicia es una de sus características más evidentes. La conjugación de clima, mar y verde permite un perfil de vinos que no hay en España”.

En sus conclusiones sobre el margen de crecimiento de la DO Rías Baixas, concluye señalando que “aunque el blanco haga los méritos, en restauración gastronómica el tinto de Rías Baixas ya se toma muy en serio”. Incluso, acerca de las características de los tintos autóctonos Centelles considera que “todas las uvas tienen su toque diferente, son propias y locales. El espadeiro es de un refinamiento extraordinario, el caíño tiene un toque vegetal impresionante... Hay mucha diversidad en los tintos más poderosos de por aquí”.

Por último, Centelles se refirió a que el auge de Galicia en el planeta vinícola también tiene un aparte en lo referido a la sumillería. Apuntó que “hace 20 años los mejores sumilleres salían de Cataluña y hace 10 de Aragón. Ahora hay una generación de sumilleres gallegos que están copando los mejores restaurantes”.

