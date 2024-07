A Illa aprueba reducir sus liberados pero mantiene las asignaciones a partidos políticos

A Illa aprobó ayer reducir el número de liberados con los que cuenta, dejando sin asignación económica a los dos ediles del BNG (Manuel Suárez y Laura Castro) y a la edil socialista Rosi Viana, mientras se rebaja de 39.000 a 30.000 el salario del regidor, Luis Arosa. La moción, que presentó el propio BNG contó con el apoyo del PP y la abstención del PSOE, aunque la coincidencia en el voto no significa que se compartiesen argumentos. Más bien todo lo contrario, BNG y PP mantuvieron un debate a cara de perro, con acusaciones y reproches de todo tipo, mientras el PSOE intervenía para negar el principal motivo por el que los nacionalistas justificaban la moción, el pésimo estado de las arcas municipales. Los nacionalistas también plantearon reducir las asignaciones que reciben los partidos políticos y los concejales por participación en órganos colegiados, pero ahí se encontraron con la oposición frontal del PSOE y PP, que apostaron por mantenerlas.

El nacionalista abordó la cuestión asegurando que la moción se presentaba como “ejercicio de responsabilidad” para frenar la deriva que estaban sufriendo las arcas municipales, con dos millones de deuda viva y pendientes de unas ayudas del IDAE que se llevan esperando más de un año. “Asumimos la responsabilidad de adoptar medidas para evitar esta situación, medidas que ustedes no respaldaron, y nos llevamos más de una labazada”, explicaba Suárez antes de hacer un recorrido por todas las decisiones que han permitido al Concello de A Illa ir ahorrando cantidades anuales en servicios que no se utilizaban y que heredaron de administraciones anteriores, además de dejar caer que no se les informó de manera adecuada del estado de las arcas municipales.

Las palabras del nacionalista no convencieron al PP, cuyo portavoz, Miguel Paz, le recordó que “en el mes de julio de 2023, los dos socios de gobierno, solitos, sin consultar a nadie y conocedores de la mala situación económica del Concello, comenzasteis una barra libre con los salarios, repartiendo sueldos y liberaciones; suponemos que ahora, el BNG ha visto que su fiesta no es sostenible, y por vergüenza, viene esta moción”. Matías González, que figura todavía como edil no adscrito pese a ser readmitido en el PP, fue todavía más duro que Paz, recordando que “somos la vergüenza de O Salnés, tenemos un gobierno de tres contra tres, con un PSOE cuyo único objetivo es ser alcalde a toda costa, aunque seamos una auténtica charanga”. González Cañón definió la moción como un intento de “llevarse por delante al PSOE, algo que ya no nos sorprende, vista la falta de comunicación” y lanzó un órdago: “lo que deberían hacer es marcharse unos y entregarle los otros la alcaldía a los que ganaron las elecciones, es decir, al Partido Popular”.

Ese órdago fue acompañado de una propuesta directa al actual alcalde: “Luis, la alcaldía deberíamos tenerla nosotros, y tu teniente de alcalde, piénsalo bien, el PSOE tiene la oportunidad de demostrar que le importa más A Illa que sus intereses partidistas y tiene en su mano acabar con esta vergüenza”.

Arosa optó por esquivar la interpelación directa y respondió a los nacionalistas, asegurando que “no sabemos los motivos reales por los que viene esta moción al pleno; esto es una excusa para tapar otras cosas, porque los datos que tenemos es que este concello cumple la estabilidad presupuestaria, la ratio de endeudamiento está 25 puntos por debajo de lo permitido, el pago a proveedores está al día y la administración del estado nunca nos ha obligado a acogernos a un plan de proveedores, como ocurre con otro municipio limítrofe que ya va por el tercero”.

Suárez recordó que no hay problemas mayores “gracias a las medidas que hemos venido adoptando “ y volvió a esgrimir la responsabilidad para con A Illa por la propuesta, antes de entrar en un debate con el PP en el que estos echaron en cara el coste que ha supuesto el BNG para el gobierno (75.000 euros) y que no estarían trabajando el tiempo que fija la liberación, animando a los nacionalistas a renunciar y “a dejar este circo”. El BNG recordó que, cualquier modificación del sistema de liberaciones debe ser aprobada en pleno, mientras PSOE y PP le echaban en cara que “aquí se viene a trabajar por A Illa y sus vecinos no a hacer política”. El PP, pese a todo, decidió apoyar la moción porque “ustedes solos se han metido en esto”.

Lo que no fue aprobado fue la reducción de las aportaciones que se reciben por participación en órganos colegiados. La propuesta, que hablaba de reducir de 1.200 a 1.000 euros lo que reciben los partidos y de 30 a 20 euros las comisiones fue rechazada por PSOE y PP. Estos argumentaron que “son las segundas rebajas de este mandato; no venimos aquí por lo que se cobra, pero a este paso vamos a pagar por venir, ya que nos sale a 3,86 euros el día que podemos venir, cuando hay que pedir permisos en el trabajo, etc”. González Cañón llegó a comparar a Suárez con Lola Flores, cuando pidió que toda España le diese una peseta para cerrar sus problemas con Hacienda y le recordó que “esta rebaja no da ni para tapar un agujero”.

El regidor socialista incidió en que “debemos dignificar el trabajo de la corporación y ser respetuoso con el trabajo de todos los concejales, del grupo de gobierno o de la oposición, algo que no se está haciendo con este tipo de mociones”.

Suárez censuró la actitud de las otras dos formaciones y señaló que “el BNG se toma muy en serio la situación económica del Concello, gustará o no el trabajo que realizamos, pero aquí venimos con la mejor intención del mundo y el trabajo de los concejales no se dignifica por diez euros de más o de menos”

