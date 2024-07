Aporrea la mampara del centro de salud de Vilagarcía e injuria y amenaza a una administrativa

“Nos insultan cinco veces al día pero esto es la gota que colma el vaso”. Son palabras de una PSX (Persoal de Servizos Xerais) del centro de salud de Vilagarcía que denuncia que el hijo de una paciente la ha insultado, amenazado e intentado agredir, aporreando la mampara que en el mostrador de recepción separa a los administrativos de los usuarios. La trabajadora se encuentra de baja tras sufrir un ataque de ansiedad debido al desagradable episodio.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde. Según su relato, el supuesto agresor llamó por teléfono al ambulatorio solicitando poder hablar con el médico de su madre con motivo de los resultados de una analítica. La víctima le informó que no podía pasar llamadas a los facultativos y le planteó la opción de forzar una cita telefónica para el día siguiente. Asimismo, si la atención era de carácter urgente tal y como manifestaba el ciudadano, la PSX le dijo que podía llamar al 061 para que valorase a su madre en el domicilio. Como el hombre empezaba a alterarse, la trabajadora le comunicó que no quería discutir y colgó el teléfono.

El médico de la paciente consulta algunos días en horario de mañana y otros de tarde y se daba la casualidad de que trabajaba el miércoles por la tarde. Por tanto si acudía por Urgencias sería atendido por este facultativo.

A las dos horas el hombre apareció en San Roque, sin su progenitora. La administrativa le preguntó el motivo de la urgencia, al igual que a todos los pacientes, pues se trata de una instrucción del Sergas. Entonces se dio cuenta de que era la persona con la que había hablado previamente por teléfono.

“Tu sueldo lo pago yo”

El hombre se quejó de que le habían dado mal la medicación a su madre y responsabilizó a la PSX de “dejarla” en casa con ciática. Empezó a gritar, a llamarla “maleducada” y a dar golpes en el cristal “diciéndome que mi sueldo lo pagaba él, que me iba a despedir y que quería hablar con un supervisor. Quería que le diera mi nombre”, relata la víctima, quien asegura que la amenazó con frases como “vas a saber lo que vale un peine”. “Estaba tan nerviosa que ni pulsé el botón de SOS”, recuerda. “Le dije que a quien iba a llamar era a la Policía”.

Y así fue. Una patrulla de la Policía Nacional se personó en el ambulatorio de San Roque e identificó al susodicho.

La afectada acudió a su médico de cabecera con una crisis nerviosa y obtuvo un parte de lesiones que ayer preveía adjuntar a la denuncia que iba a presentar en O Cavadelo, pues por la mañana no fue posible debido al ajetreo que había en la comisaría.

La denunciante señala que “no es la primera vez que esta persona se comporta así, con esa actitud chulesca”. En esta ocasión una paciente grabó con su teléfono móvil lo ocurrido, por lo que existe un vídeo de prueba.

Sin vigilante de seguridad

Según la trabajadora, el centro de salud de Vilagarcía no cuenta con vigilante de seguridad, un servicio que considera imprescindible teniendo en cuenta los frecuentes episodios violentos que sufre la plantilla. “Vamos a trabajar con mucha tensión”, advierte.

Las listas de espera y la falta de médicos, especialmente ahora en verano, están detrás de buena parte de las quejas de los pacientes, quienes en ocasiones las pagan con el personal administrativo que da las citas. No obstante, no es el caso de este episodio, ya que “no se le negó la asistencia en ningún momento”, concluye la PSX.

Suscríbete para seguir leyendo