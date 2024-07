Varela fía a la “oposición constructiva” del BNG su única esperanza para aprobar el Presupuesto

El PSOE gobierna Vilagarcía en minoría y necesita apoyos para sacar adelante los Presupuestos de 2024 tras dos años prorrogados. Aunque el ejecutivo municipal haya convocado a los tres grupos de la oposición para exponerles el borrador e iniciar negociaciones, el entendimiento parece bastante complicado a tenor de las posturas mostradas abiertamente por todas las partes. PP y Esquerda Unida aseguran que ya existe un acuerdo PSOE-BNG y que las reuniones (hasta el momento una pero está pendiente de celebrarse una segunda) solamente son un paripé de cara a la galería.

El alcalde, Alberto Varela, acabó ayer de arrojar luz sobre este asunto al dar por hecho que “va a pasar lo de siempre: vamos a presentar un presupuesto con los acuerdos plenarios incluidos pero van a poner cualquier tipo de excusa para no apoyarlo”, en clara referencia a Partido Popular y Esquerda Unida.

"Vamos a ser capaces de tener presupuestos"

El regidor añadió que “a la hora de aprobar las cuestiones económicas no piensan en el interés general de los vecinos, sino en desgastar al gobierno. Pero confío en que vamos a ser capaces de tener unos presupuestos porque al menos alguna parte de la oposición será constructiva” (en alusión al Bloque, única fuerza política con la que los socialistas se reunieron en solitario).

Con respecto al montante del Presupuesto, Varela avanzó que “será parecido al de estos años porque no se subieron los impuestos” y por tanto si no crece el capítulo de ingresos tampoco puede hacerlo el de gastos. En 2022 –el último presupuesto aprobado– fue de 31,4 millones de euros. Con todo, la previsión del gobierno es que las cuentas se incrementen “algo”, si bien para experimentar un aumento más acusado la fórmula que plantea el alcalde es la adoptada en ejercicios anteriores: recurrir a un préstamo para inversiones.

Reunión de Alberto Varela y Luz Abajo con los concejales de BNG, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín. / Iñaki Abella

Fondos de otras administraciones

No obstante garantizó que decida lo que se decida finalmente, el gobierno de Vilagarcía continuará con la misma política desarrollada hasta el momento: solicitando ayudas y presentándose a subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en todas las administraciones que haga falta: “Tiene que ser parecido porque tuvimos en cuenta la situación de dificultad de los vecinos. Tratamos de hacer más con lo mismo, sin aumentar los ingresos de manera desproporcionada, congelando tasas e impuestos y haciendo más inversiones. Esto se logra trabajando mucho más y consiguiendo fondos de otras administraciones”.

Los ingresos que seguro que crecerán serán los de la contribución: “Claro que van a subir los ingresos de IBI porque el padrón de viviendas va aumentando”, aclaró Varela con respecto al impuesto que más dinero reporta a las arcas municipales.

Falta de rigor y de seriedad

En cuanto a las propuestas planteadas por la oposición, Varela se mostró sorprendido de “lo coordinados que están” Esquerda Unida y PP “de no pisarse el uno al otro, no vaya a ser que se quite espacio a ese bloque de oposición que lleva muchos años creado”.

En relación a las aportaciones de Juan Fajardo (EU), el primer edil considera que evidencian una “falta de seriedad y de rigor importante”: “Cualquiera que realice esas afirmaciones no tienen intención de llegar a ningún tipo de acuerdo”.

Especialmente molesto se mostró el regidor con la petición de reducir el gasto en dedicaciones exclusivas: “Hablar de falta de implicación de los concejales liberados demuestra que nunca tuvo responsabilidades de gestión, y de seguir así nunca las tendrá”.

¿Inmobiliaria?

En lo que se refiere a la compra de inmuebles, “llevamos años y años escuchando que el gobierno es una inmobiliaria por adquirir la parcela del centro de salud y el local de Os Duráns para Servizos Sociais. Y Esquerda Unida plantea 18 millones de euros en inversiones comprando la casa de los Duques de Terranova, una finca en Vilaxoán, ... Todo sin ningún tipo de rigor. ¿Cuando el Concello compra un inmueble es una inmobiliaria y cuando lo hacen los demás son ideas geniales? Hay que se un poco serios”, concluye Alberto Varela.

Granja reivindica unas cuentas “reales”, ya que de las últimas “no se gastaron 14 millones, un 27% del total” “Estamos hartos de que nos digan que no apoyamos el Presupuesto. Queremos que nos expliquen en qué partidas están incluidas nuestras aportaciones para decidir nuestro voto”. Son palabras de la portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja, que ayer compareció en rueda de prensa acompañada de los concejales Juan Andrés Bayón y Jesús Rey para dar a conocer algunas de las 66 propuestas que el principal partido de la oposición plantea como aportaciones a las cuentas. El documento ya llegó el lunes pasado al gobierno socialista a través del Registro. Granja reivindicó “un presupuesto real” que “no esté inflado” para evitar que ocurra lo del año pasado, cuando “quedaron 14 millones de euros sin gastar, lo que significa un 27% del total; es decir que una cuarta parte del Presupuesto no se ejecutó”. En el caso concreto de comercio, turismo y pymes no se gastaron 1,5 de los 2,5 millones consignados, según dijo la edil popular. El gobierno socialista prevé convocar este mes de julio un pleno extraordinario para sacar adelante las cuentas, por lo que “hasta septiembre no se van a poder poner en marcha en el mejor de los casos”, advierte Granja, quien considera que a estas alturas del año ya se debería estar pensando en el Presupuesto de 2025 y no en el del 2024. “Es una vergüenza que en julio sigamos sin presupuesto, es fruto de una mala gestión”, espeta. Con respecto a las propuestas populares, giran en torno a cuatro ejes, los mismos que en la campaña electoral: rural, empleo, deporte y turismo, que a su vez se dividen en nueve bloques. En cuanto a empleo, Ana Granja destacó la bonificación de tasas municipales y agilidad de los trámites para el inicio de la actividad empresarial, así como la creación de una oficina de ayuda a las pymes y la apertura de un vivero de empresas. En las parroquias, “que están abandonadas” –recalcó–, resulta “indispensable que el saneamiento llegue a todas las casas”, algo que no ocurre en zonas como A Laxe, Galáns o Renza. Asimismo, recordó que son necesarias mejoras en marquesinas, parques infantiles y centros socioculturales. En materia de deporte, actuaciones en el pabellón de Castelao, Faxilde o Bamio, así como en las pistas de atletismo y en las de A Tomada (Carril). En turismo, además de actuaciones en playas y jardines, el PP solicita la restauración de los molinos de Bamio y de A Coca para “atraer otro tipo de turistas”. “No solo vamos a ser turismo de playa”, apostilló la portavoz conservadora.

