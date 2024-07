Los vecinos de Vilaxoán: “No tener bandera azul no es motivo para no tener socorristas”

La noticia de que O Preguntoiro no tendrá socorristas este verano ha caído como un jarro de agua fría en Vilaxoán. La asociación de vecinos considera “un agravio que una de las playas referentes del municipio no tenga presencia del servicio de socorristas”.

Desde el colectivo dejan claro que “no tenemos culpa de no tener la categoría de bandera azul por desidia de los distintos gobiernos municipales en la solución de la calidad de las aguas y todos los argumentos posibles para denegar esta distinción”.

Con todo, la asociación que preside Cándido Meixide considera que “no tener bandera azul no es motivo para no tener socorristas”.

En cuanto a la falta de demanda (el Concello de Vilagarcía consiguió contratar a ocho vigilantes de los doce que necesitaba para cubrir las tres playas), desde Vilaxoán señalan que el hecho de que los aspirantes “no acepten las condiciones y se vayan a otros municipios denota que la oferta no es suficiente”. “Esto [la falta de socorristas] supone un despropósito más a los acumulados en esta playa”, critican.

Ante esta situación, los vecinos piden a Ravella que “palíe en lo que corresponda las deficiencias de esta playa tan visitada por los vecinos de Vilagarcía”.

Tanto la asociación de vecinos como la cofradía de Vilaxoán y la agrupación de marisqueo a pie ya se reunieron con Costas para exponer los problemas que arrastra la playa de O Preguntoiro y están a la espera de un informe del departamento.

